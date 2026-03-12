Sanremo Music Festival
Το Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σαν Ρέμο (Festival della Canzone Italiana di Sanremo), ο μακροβιότερος και σημαντικότερος μουσικός διαγωνισμός της Ιταλίας έρχεται για πρώτη φορά στην ΕΡΤ.
76ο Φεστιβάλ Ιταλικού Τραγουδιού
Το Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σαν Ρέμο (Festival della Canzone Italiana di Sanremo), ο μακροβιότερος και σημαντικότερος μουσικός διαγωνισμός της Ιταλίας έρχεται για πρώτη φορά στην ΕΡΤ.
Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93.6, εξασφάλισε τον Μεγάλο Τελικό του σημαντικότερου μουσικού διαγωνισμού της Ιταλίας. Τον σχολιασμό της βραδιάς και των 30 συμμετοχών επιμελήθηκε και παρουσιάζει η μουσική παραγωγός του Kosmos 93.6 Claudia Matola.
Το ηχητικό θα είναι διαθέσιμο για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho, από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, στις 14:00.
Ο Μεγάλος Τελικός του 76ου Φεστιβάλ Τραγουδιού του Sanremo, ολοκληρώθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 με μια εντυπωσιακή βραδιά στο Teatro Ariston .
Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Sal Da Vinci, με το τραγούδι “Per sempre sì”. Η νίκη του θεωρήθηκε μια επιστροφή στις κλασικές μελωδικές αξίες της ιταλικής μουσικής, συνδυάζοντας το πάθος με τη σύγχρονη ενορχήστρωση. Ως νικητής, ο Sal Da Vinci αποδέχθηκε την πρόταση και θα εκπροσωπήσει την Ιταλία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί στη Ζυρίχη της Ελβετίας.
Την βραδιά του Μεγάλου Τελικού ολοκληρώθηκε και η θητεία του Carlo Conti, από τους πιο έμπειρους και δημοφιλείς παρουσιαστές της ιταλικής τηλεόρασης, η παρουσία του οποίου έχει συνδεθεί με δύο διαφορετικές περιόδους του Φεστιβάλ. Ο Carlo Conti παρέδωσε τη σκυτάλη στον Stefano De Martino, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα ως ο οικοδεσπότης και καλλιτεχνικός διευθυντής για το 2027.
Πρόγραμμα:
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Chiello – Ti penso sempre
- Raf – Ora e per sempre
- Bambole di pezza – Resta con me
- Leo Gassmann – Naturale
- Malika Ayane – Animali notturni
- Tommaso Paradiso – I romantici
- J-Ax – Italia starter pack
- LDA & Aka 7even – Poesie clandestine
- Serena Brancale – Qui con me
- Patty Pravo – Opera
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Ermal Meta – Stella stellina
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Nayt – Prima che
- Arisa – Magica favola
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Levante – Sei tu
- Fedez & Masini – Male necessario
- Samurai Jay – Ossessione
- Michele Bravi – Prima o poi
- Fulminacci – Stupida fortuna
- Luché – Labirinto
- Tredici Pietro – Uomo che cade
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Dargen D’Amico – AI AI
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Eddie Brock – Avvoltoi
Ο Μεγάλος Τελικός του Sanremo θα είναι διαθέσιμος για ακρόαση έως και τις 13 Απριλίου 2026, στις 14:00.
Info
EBU Live Sessions
Αποκλειστικά στο ERT εcho
Όλες οι συναυλίες θα είναι διαθέσιμες για ακρόαση στην πλατφόρμα για 30 ημέρες από την ημέρα ανάρτησής τους
Μείνετε συντονισμένοι και απολαύστε τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής στις καλύτερες εμφανίσεις τους αποκλειστικά στο ERT εcho!