Sanremo Music Festival

76ο Φεστιβάλ Ιταλικού Τραγουδιού

Το Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σαν Ρέμο (Festival della Canzone Italiana di Sanremo), ο μακροβιότερος και σημαντικότερος μουσικός διαγωνισμός της Ιταλίας έρχεται για πρώτη φορά στην ΕΡΤ.

Το ERT εcho, μέσω του Δικτύου της EBU, και σε συνεργασία με το Kosmos 93.6, εξασφάλισε τον Μεγάλο Τελικό του σημαντικότερου μουσικού διαγωνισμού της Ιταλίας. Τον σχολιασμό της βραδιάς και των 30 συμμετοχών επιμελήθηκε και παρουσιάζει η μουσική παραγωγός του Kosmos 93.6 Claudia Matola.

Το ηχητικό θα είναι διαθέσιμο για ακρόαση, αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ERT εcho, από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, στις 14:00.

Ο Μεγάλος Τελικός του 76ου Φεστιβάλ Τραγουδιού του Sanremo, ολοκληρώθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 με μια εντυπωσιακή βραδιά στο Teatro Ariston .

Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Sal Da Vinci, με το τραγούδι “Per sempre sì”. Η νίκη του θεωρήθηκε μια επιστροφή στις κλασικές μελωδικές αξίες της ιταλικής μουσικής, συνδυάζοντας το πάθος με τη σύγχρονη ενορχήστρωση. Ως νικητής, ο Sal Da Vinci αποδέχθηκε την πρόταση και θα εκπροσωπήσει την Ιταλία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Την βραδιά του Μεγάλου Τελικού ολοκληρώθηκε και η θητεία του Carlo Conti, από τους πιο έμπειρους και δημοφιλείς παρουσιαστές της ιταλικής τηλεόρασης, η παρουσία του οποίου έχει συνδεθεί με δύο διαφορετικές περιόδους του Φεστιβάλ. Ο Carlo Conti παρέδωσε τη σκυτάλη στον Stefano De Martino, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα ως ο οικοδεσπότης και καλλιτεχνικός διευθυντής για το 2027.

Πρόγραμμα:

Francesco Renga – Il meglio di me

Chiello – Ti penso sempre

Raf – Ora e per sempre

Bambole di pezza – Resta con me

Leo Gassmann – Naturale

Malika Ayane – Animali notturni

Tommaso Paradiso – I romantici

J-Ax – Italia starter pack

LDA & Aka 7even – Poesie clandestine

Serena Brancale – Qui con me

Patty Pravo – Opera

Sal Da Vinci – Per sempre sì

Elettra Lamborghini – Voilà

Ermal Meta – Stella stellina

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Nayt – Prima che

Arisa – Magica favola

Sayf – Tu mi piaci tanto

Levante – Sei tu

Fedez & Masini – Male necessario

Samurai Jay – Ossessione

Michele Bravi – Prima o poi

Fulminacci – Stupida fortuna

Luché – Labirinto

Tredici Pietro – Uomo che cade

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

Dargen D’Amico – AI AI

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

Eddie Brock – Avvoltoi

Ο Μεγάλος Τελικός του Sanremo θα είναι διαθέσιμος για ακρόαση έως και τις 13 Απριλίου 2026, στις 14:00.

