Σε αναζήτηση φοιτητικής στέγης

Η φοιτητική στέγη αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νέοι και οι οικογένειές τους σε όλη τη χώρα. Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία αύξηση των ενοικίων στις μεγάλες πανεπιστημιουπόλεις έχει μετατρέψει την αναζήτηση κατοικίας σε έναν δύσκολο και συχνά αποτρεπτικό αγώνα. Πολλοί φοιτητές αναγκάζονται είτε να συμβιβαστούν με ακατάλληλες συνθήκες διαμονής είτε να σπουδάσουν μακριά από τον τόπο επιλογής τους, λόγω του δυσβάσταχτου κόστους. Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο την ποιότητα ζωής των φοιτητών, αλλά και την ίδια την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Έλενα Καραθάνου στην έρευνά της για το Πρώτο Πρόγραμμα μίλησε με φοιτητές, γονείς, εκπροσώπους φορέων που καταγράφουν τις τάσεις της αγοράς, καθώς και πολιτικούς που αναφέρονται στα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Συγκεκριμένα στο Πρώτο Πρόγραμμα μίλησαν οι: Δόμνα Μιχαηλίδου - υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δημήτρης Μάντζος - κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Τσατσάμης - φοιτητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στα Χανιά, Άγγελος Φραγκόπουλος - φοιτητής στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας, Άγγελος Σκιαδάς - Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, Βίκυ Τσάκσου - μητέρα 3 παιδιών και η Άρτεμις Μαυράκη -Πρ. Μεσιτών Ανατ. Κρήτης και Α’ Αντιπρ. Ομοσπ. Μεσιτών Ελλάδος.

