“Session 23”: Η Fusion του 21ου αιώνα από τον Ron Samsom

Το άλμπουμ του Ron Samsom "Session 23" που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο από την έγκριτη Νεοζηλανδική εταιρεία Rattle Records θα παρουσιάσει και θα αναλύσει ο κριτικός μουσικής Θάνος Μαντζάνας.

Ο Καναδός ντράμερ Ron Samsom διδάσκει από το 2003 στο τμήμα jazz του Πανεπιστημίου του Οκλαντ. Από το 2018 μετοίκησε μόνιμα στην πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας και δραστηριοποιείται κυρίως εντός της μουσικής σκηνής της μακρινής αυτής χώρας του νοτίου ημισφαιρίου.

Αντίθετα με την κατά κύριο λόγο ομαδική - και σε μεγάλο βαθμό, διαμέσου του αυτοσχεδιασμού - συνθετική διαδικασία σε προηγούμενες δισκογραφικές εργασίες του, στο "Session 23", η αρχική μορφή των συνθέσεων γράφτηκε από τον ίδιο τον Samsom σε μια κιθάρα. Μια ακόμα καθοριστική διαφορά είναι ότι το τέταρτο όργανο δεν είναι πια το Hammond organ αλλά η ηλεκτρική κιθάρα που παίζει ένας εξαίρετος εκτελεστής, ο Keith Price, ο οποίος, όπως και ο Samsom, είναι Καναδός που έχει μετοικήσει στη Νέα Ζηλανδία.

Ron Samsom

Τη σύνθεση του κουαρτέτου συμπληρώνουν ο Νεοζηλανδός Callum Passells που εκτός από άλτο σαξόφωνο παίζει και το μονοφωνικό αναλογικό synthesizer Korg MS-20 και ο Βρετανός κοντραμπασίστας Cam McArthur.

Πάνω στην εξαιρετικά ευπροσάρμοστη rhythm section των Ron Samsom και Cam McArthur, ικανή για γρήγορους και «ελαστικούς» funk ρυθμούς όσο και για νωχελικά mid tempi, η κιθάρα του Keith Price, εναλλάξ με το σαξόφωνο του Callum Passells, ενίοτε και τα δύο μαζί, ακολουθούν απρόβλεπτους αλλά και άκρως σαγηνευτικούς μελωδικούς δρόμους. Το παίξιμο του Keith Price στην κιθάρα χαρακτηρίζεται τόσο από rock όσα και από jazz στοιχεία. Κάποιες φορές μάλιστα δεν διστάζει να περάσει και στον θόρυβο (noise) και τότε – με την καθοριστική συμβολή του αναλογικού synthesizer του Callum Passells σε δεύτερο πλάνο – παίρνει ακόμα και μια avant garde διάσταση.

Keith Price

Στο "Session 23" ο Ron Samsom και οι άξιοι συνεργάτες του παρουσιάζουν μια δική τους, ανανεωτική, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, και συναρπαστική, νέα εκδοχή της fusion της δεκαετίας του ’70, για τον 21ο Αιώνα.

