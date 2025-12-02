Σινέcast: Δημήτρης Ζάχος και Θανάσης Καφετζής

Σε αυτό το επεισόδιο, η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται τους σκηνοθέτες Δημήτρη Ζάχο και Θανάση Καφετζή, με την ταινία ΛΩΞΗ (2024).

Μας συστήνουν τον κεντρικό χαρακτήρα του ντοκιμαντέρ, την Λωξάνδρα Λούκας, ένα κορίτσι με σύνδρομο Down, που ζει στην Θεσσαλονίκη και καλείται να συμμετάσχει στη νέα παραγωγή της κεντρικής σκηνής του Εθνικού Θεάτρου την περίοδο 2021-2022 στην Αθήνα. Μας μιλούν για τις δυσκολίες της κινηματογράφησης, για τη δύναμη της Λώξης και τις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας που καλείται να ανταπεξέλθει, αλλά και τι σημαίνει να είσαι, όπως λέει η μητέρα της, «τόσο μικρή σε κάτι τόσο τεράστιο, σε αυτόν τον κόσμο Έβερεστ που έχουμε φτιάξει».

Η ΛΩΞΗ είναι μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ και θα κάνει την Α’ Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ- 3 και το ERTFLIX την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025.

Ακούγονται αποσπάσματα από το τρέιλερ της ταινίας, η πρωτότυπη μουσική των Kolida Babo και το τραγούδι THE HIRING CHAIN performed by STING _ World Down Syndrome Day 2021

Μουσική σήματος: Nίκος Μαμαγκάκης από την ταινία Πρόσωπο με Πρόσωπο (1967) του Ρ.Μανθούλη