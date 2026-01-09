Σινέcast: Γιώργος Αυγερόπουλος

Σε αυτό το επεισόδιο, η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται τον δημοσιογράφο και σκηνοθέτη Γιώργο Αυγερόπουλο με την ταινία τεκμηρίωσης «Mankind's Folly» - «Η Ύβρις της Ανθρωπότητας» (2025).

Μας εξηγεί πως ξεκίνησε η ιδέα αυτής της ταινίας, να ταξιδέψει στις δύο πλευρές του Βερίγγειου Πορθμού και να ακολουθήσει στην Ανατολική Σιβηρία τον Νικήτα και στη Βόρεια Αλάσκα την Μάρθα, οι οποίοι παρακολουθούν τον κόσμο τους να καταρρέει. Το επί χιλιετηρίδες παγωμένο έδαφος, το permafrost, τώρα ξεπαγώνει με πρωτοφανείς ρυθμούς και κατακρημνίζεται, συμπαρασύροντας ό,τι έχει χτιστεί πάνω του, όλες τις υποδομές του ανθρώπου παντού στην Αρκτική.

Ωστόσο, το λιώσιμο του permafrost δεν αποτελεί μόνο ένα τοπικό πρόβλημα που βιώνουν ο Νικήτα και η Μάρθα. Είναι μια ωρολογιακή βόμβα από το παρελθόν που έχει ήδη ενεργοποιηθεί και απειλεί όλο τον πλανήτη….

Η ταινία είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ και θα προβάλλεται από τις 15 Ιανουαρίου στις κινηματογραφικές αίθουσες .

Ακούγονται αποσπάσματα από το τρέιλερ της ταινίας και η πρωτότυπη μουσική του Γιάννη Παξεβάνη.

_________________________________________________________________