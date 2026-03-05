Σινέcast….. με άρωμα Γυναίκας!

Σε αυτό το επεισόδιο, η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται την δημοσιογράφο και σεναριογράφο Μαρία Λούκα, που μαζί με την σκηνοθέτη Νίνα Μαρία Πασχαλίδου έχουν δημιουργήσει την ταινία τεκμηρίωσης Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της (2026).

Μας συστήνει την Όλγα, την Γεωργία και την Ήβη, σε ένα εργαστήριο γραφής, που συνδιαλέγονται/επανερμηνεύουν τους μύθους που τις καθρεφτίζουν. Η Περσεφόνη, η Ευρώπη και η Άλκηστη φωτίζουν τις εμπειρίες τους· κι από αυτή τη διεργασία, οι γυναίκες βρίσκουν τον δρόμο προς την ενδυνάμωση.

Η ταινία είναι μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ και προβάλλεται στο διαγωνιστικό τμήμα Ανοιχτοί Ορίζοντες του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (5 -15 Μαρτίου 2026)

Ακούγονται αποσπάσματα από το τρέιλερ της ταινίας, η πρωτότυπη μουσική του Θοδωρή Οικονόμου και το τραγούδι των τίτλων τέλους με την φωνή της Ιντρα Κέιν καθώς και το τραγούδι του Phil Collins – Survivors..

Επιμέλεια, παρουσίαση: Ντέπυ Βρεττού

Ηχοληψία - Επιμέλεια ήχου: Κώστας Κυριακάκης

Μουσική σήματος: Nίκος Μαμαγκάκης από την ταινία Πρόσωπο με Πρόσωπο (1967) του Ρ.Μανθούλη