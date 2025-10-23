Σινέcast: Νέα σειρά podcast αποκλειστικά στο ERT εcho

To ΕRΤ εcho χτυπάει κλακέτα με μία νέα σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά! Η Ντέπυ Βρεττού σε κάθε επεισόδιο του Σινέcast ζωντανεύει μια ταινία μέσα από συνεντεύξεις, αποσπάσματα και μουσικές. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του.

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στο πρώτο επεισόδιο, υποδεχόμαστε τον σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο με το ντοκιμαντέρ ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (2025).

Μας εξηγεί γιατί έκανε και τί προσδοκά από αυτή την ταινία. Μας συστήνει τους χαρακτήρες και μας περιγράφει την καθημερινότητά τους στα βουνά της Πίνδου, κυρίως την περίοδο του Αυγούστου που διεξάγεται ένα τουρνουά ποδοσφαίρου, ενώ μας αφηγείται τις ιστορίες των ανθρώπων και την ανάγκη επανακατοίκησης των ερημωμένων χωριών, την επιστροφή στις ρίζες. Η αγάπη είναι αγάπη, λένε!

Τα Τέρματα του Αυγούστου, είναι μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ και προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες από το cinedoc.

