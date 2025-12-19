Σινέcast: Χρήστος Κανάκης

Σε αυτό το επεισόδιο, η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται τον σκηνοθέτη Χρήστο Κανάκη με την ταινία ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (2025).

Μας μιλά για την συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του παραμυθιού του Καρόλου Ντίκενς σε σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη και το εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών . Μας ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου που έγιναν τα γυρίσματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να ζωντανεύσει αυτή την οικουμενική ιστορία με το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων.

Η ταινία προβάλλεται με μεγάλη επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες .

Ακούγονται αποσπάσματα από το τρέιλερ της ταινίας ,το πρωτότυπο τραγούδι του Μικέ Μπίλη - Εκεί Που Όλα Γίνονται και το τραγούδι A Christmas Carol (1984) του Nick Bicât.

Σινέcast

Αποκλειστικά στο ERT εcho

Επιμέλεια, παρουσίαση: Ντέπυ Βρεττού

Ηχοληψία - Επιμέλεια ήχου: Κατερίνα Λιοντή - Παναγιώτης Στουπής

Μουσική σήματος: Nίκος Μαμαγκάκης από την ταινία Πρόσωπο με Πρόσωπο (1967) του Ρ.Μανθούλη