Σινέcast: Χρύσα Τζελέπη και Άκης Κερσανίδης

Σε αυτό το επεισόδιο, η Ντέπυ Βρεττού υποδέχεται τους σκηνοθέτες Χρύσα Τζελέπη και Άκη Κερσανίδη με την ταινία τεκμηρίωσης Επιστροφή Στην Πατρίδα / Return To Homeland (2025).

Μας εξηγούν πως γνώρισαν τον ήρωά τους, τον Γερμανό ψυχίατρο Τίτους Μίλεχ, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια άρνησης της καταγωγής του, λόγω της ναζιστικής κληρονομιάς, ξεκινά μαζί τους ένα ταξίδι επιστροφής στη γενέτειρά του, τη Γερμανία. Ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο των εγκλημάτων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Επισκέπτονται τόπους μνήμης και ανθρώπους, σε μια προσπάθεια κατανόησης της ιστορικής αλήθειας, και αναζήτησης απαντήσεων για τον παραλογισμό του παρελθόντος…

Η ταινία είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ και θα προβάλλεται από τις 22 Ιανουαρίου στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ακούγονται αποσπάσματα από το τρέιλερ της ταινίας, η πρωτότυπη μουσική του Κωστή Δρυγιανάκη και το τραγούδι Kinderlekh, kleyninke (Petits enfants) - Sarah Gorby.