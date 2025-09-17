Sir Geraint Evans (1922 – 1992), Όλος ο Κόσμος, ένα Αστείο

Ραδιόφωνο

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, 18:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κάθε Παρασκευή στις 18:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.
"Tutto nel mondo è burla..
Ma ride ben
chi ride la risata final !"

«Όλος ο κόσμος είναι ένα αστείο… Μα καλύτερα γελά όποιος γελάει τελευταίος!»

Κάπως έτσι ρίχνει την τελευταία προσωπική του αυλαία ο Giuseppe Verdi, δια στόματος John Falstaff. Ενός ρόλου που ο Sir Geraint Evans ερμήνευσε μοναδικά - όπως άλλωστε και τους περισσότερους οπερατικούς κωμικούς ρόλους για μπασοβαρύτονο.

Είναι όμως άραγε αυτός ο Ουαλός λόρδος  ο πιο «αστείος» τραγουδιστής της δισκογραφίας; Μήπως τελικά αυτό που λέμε Γελοίο είναι η αναστροφή του Σοβαρού; Όσοι έχουν αυτό το χάρισμα να γίνονται «γελοίοι» επάνω στη σκηνή, μήπως έχουν άραγε και τη δυνατότητα να αγγίξουν βάθη που άλλοι δεν μπορούν καν να αντικρίσουν; Διότι μετά τον Falstaff, τον Dulcamara, τον Don Pasquale ή τον Leporello, ο Evans μας έδωσε και τον πιο καθηλωτικό ίσως "Wozzek" της δισκογραφίας.

Αυτή την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, τριάντα τρία χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατό του, η φωνή του Sir Geraint Evans θα αντηχήσει και πάλι στον «Καθρέφτη» της εκπομπής μας, στο Τρίτο Πρόγραμμα, στις 18:00.

Να είστε εκεί.

INFO
«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00.
Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

