Sladek: Η ηθοποιός Ευγενία Κουζέλη και ο σκηνοθέτης Θάνος Νίκας στη “Δική μας Πόλη”

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00-13:00 η εκπομπή “Η Δική μας Πόλη” της Φωνής της Ελλάδας φιλοξενεί τον Θάνο Νίκα και την Ευγενία Κουζέλη. Ο σκηνοθέτης και η ηθοποιός θα μας μιλήσουν για την θεατρική παράσταση Sladek, η οποία “μιλά” για το πολιτικό δράμα που αναδεικνύει ότι ο φασισμός δεν είναι παρελθόν αλλά ένας διαρκής και διαχρονικός κίνδυνος, ο οποίος βρίσκει πάντα τρόπους να επιστρέφει.

Σε μια εκ βαθέων συζήτηση για τη βία, τους φόβους, τους πολέμους και εν τέλη τον φασισμό, οι δύο ταλαντούχοι καλλιτέχνες θα μας πουν ότι η ιστορία του “Sladek” διαδραματίζεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου και της Μεγάλης Ύφεσης, όταν ο πληθωρισμός, η ανεργία, η πείνα, η φτώχεια και η έλλειψη στέγης μαστίζουν τη Γερμανία και εξαθλιώνουν τους ανθρώπους, δίνοντας την ευκαιρία σε ακραίες πολιτικές ομάδες όπως το Ναζιστικό Κόμμα να κερδίσουν τις καρδιές των ηττημένων και φτωχών.

Ερχόμενοι στο σήμερα, θα συζητήσουν με τον Θέμη Ροδαμίτη για κάποιες σύγχρονες ομοιότητες όπως η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο, η φτωχοποίηση της γλώσσας, οι γυναικοκτονίες, η ξενοφοβία, η ομοφοβία, ο τηλεοπτικός και ο ιντερνετικός λαϊκισμός- όλα όσα συνθέτουν τον αιώνιο φασισμό, όπως τον ονομάζει ο Ουμπέρτο Έκο.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, 12:00-13:00 ώρα Ελλάδας – και σε επανάληψη 01:00-02:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.

