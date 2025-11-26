Σοφία Κουβελάκη: Όταν η ζωή ξεκινά από την αρχή για τα ασυνόδευτα παιδιά

Σε αυτό το επεισόδιο, η Παυλίνα Βουλγαράκη συνομιλεί με τη Σοφία Κουβελάκη ιδρύτρια και CEO του Home project - ένα δίκτυο σπιτιών και ανθρώπων που προστατεύουν ασυνόδευτα παιδιά–πρόσφυγες που φτάνουν μόνα τους στην Ελλάδα, αναζητώντας ασφάλεια.

Μιλάμε για τη στιγμή που γεννήθηκε η ιδέα ενός πλέγματος φροντίδας που θα μπορεί να αγκαλιάσει κάθε παιδί. Για εκείνες τις πρώτες μέρες όπου ένα παιδί, βουβό από φόβο και διαδρομές αμέτρητες, αρχίζει να ανασαίνει ξανά με εμπιστοσύνη. Για τη δύσκολη γραφειοκρατία που καθορίζει αν ένα παιδί θα έχει αύριο και τον αδιάκοπο αγώνα των ανθρώπων που δεν παραιτούνται. Για μια κοινωνία που μαθαίνει σιγά-σιγά να βλέπει πίσω από το στίγμα, να ανοίγεται, να συμπονά αντί να καχυποπτεύεται. Για σχέσεις που χτίζονται αργά, με αγάπη, σταθερότητα και μια υπόσχεση: «Δεν εγκαταλείπουμε ποτέ κανένα παιδί».

Μια συζήτηση για όσα δεν γνωρίζουμε, αλλά μας αφορούν. Για όσα μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, ξεκινώντας από ένα παιδί.