Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 στις 11 το βράδυ από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και την εκπομπή «Καινά Δαιμόνια», ο Πανταζής Τσάρας συνομιλεί με την καταξιωμένη σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, για την τελευταία ολοκληρωμένη δουλειά της με γενικό τίτλο «Mujeres».

Πρόκειται για ηχογραφήσεις για φωνή και κλασική κιθάρα με τον επίσης καταξιωμένο σολίστα Μιχάλη Σουρβίνο.

Το μουσικό αυτό ταξίδι, είναι μια καλλιτεχνική ωδή που αναδεικνύει την πολυδιάστατη φύση της γυναίκας, με μια επιλογή τραγουδιών που αποτυπώνουν πρόσωπα της γυναικείας ύπαρξης μέσα από τον έρωτα, τη χαρά, την αγάπη, έως τον πόνο, την αγωνία και την κατάρρευση.

Η Σόνια Θεοδωρίδου με ένα εντελώς διαφορετικό ρεπερτόριο που ξαφνιάζει, τιμά τη μουσική και κυρίως τη γυναίκα.

Να είστε εκεί!

Παραγωγή – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας
Ηχοληψία – Μοντάζ : Αργύρης Παντελιάδης
Μετάδοση: Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 – 11.00 μ.μ.  

Σόνια Θεοδωρίδου
