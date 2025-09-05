«Σώστε τις Φώκιες» ή αλλιώς «Seals Greece»

Στις 7 Ιουλίου, με αφετηρία τον Βόλο, ένα διεθνές και διαγενεακό πλήρωμα ναυτικών, επιστημόνων και καλλιτεχνών έπλευσε από τις Σποράδες έως τις Κυκλάδες και από την Κέρκυρα έως τη Ζάκυνθο, με σταθμούς σε επιλεγμένα λιμάνια, μαρίνες και αγκυροβόλια, σε ένα μεγάλο ταξίδι με βασικό στόχο την προώθηση της προστασίας της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus).

Αυτό το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, ο καπετάνιος Λουκάς Γκουρτσογιάννης μιλά στη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή “Ο Μίτος της Αριάδνης” για το SEAL GREECE, μια εθνική πρωτοβουλία για την προστασία της Μεσογειακής φώκιας, που αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΝΕC CA) και τη Monk Seal Alliance, με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την προστασία των απειλούμενων θηλαστικών και των οικοτόπων τους και την ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, 10:00-11:00 ώρα Ελλάδα

