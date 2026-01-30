Σουδάν: Από την εμπόλεμη ζώνη στους ελληνικούς δρόμους

Αυτή την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στις 11:00 ώρα Ελλάδας, στην αγγλόφωνη εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Infinitely Curious”, ακολουθούμε διαδρομές που σπάνια γίνονται τίτλοι ειδήσεων — διαδρομές που ξεκινούν από τον πόλεμο στο Σουδάν και συνεχίζονται μέσα από σύνορα, χαρτιά, αναμονές και ελπίδα.

Η Κατερίνα Μπατζάκη κοιτά πέρα από τους αριθμούς και φωτίζει τις ανθρώπινες ιστορίες του εκτοπισμού, της επιβίωσης και της δύσκολης αναζήτησης του «σπιτιού» στην Ελλάδα.

Με φωνές από την πρώτη γραμμή της πραγματικότητας — την Alexia Tsouni, βραβευμένη κινηματογραφίστρια και ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Σουδάν, την Ελένη Καγιού, δικηγόρο του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες που συνέβαλε στην επανένωση μιας σουδανικής οικογένειας στην Ελλάδα, και τον Mustafa Ahmed, Σουδανό ακτιβιστή και οργανωτή κοινότητας που ζει στην Αθήνα — το επεισόδιο θέτει το ερώτημα: τι συμβαίνει μετά τη διαφυγή;

Γιατί όταν ο πόλεμος τελειώνει στα χαρτιά, δεν τελειώνει στη ζωή.

Παραγωγή - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στις 11:00 π.μ.(ώρα Ελλάδος)

