“Σπασμένη Φλέβα”: Ο Γιάννης Οικονομίδης στην εκπομπή “Ο Μίτος της Αριάδνης”

Αυτό το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Ο Μίτος της Αριάδνης”, με την Αριάδνη-Σοφία Κούρη, θα φιλοξενήσει τον Γιάννη Οικονομίδη - έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες σκηνοθέτες και, κατά πολλούς, τον άνθρωπο που έμαθε στο κοινό να κοιτάζει κατάματα την πραγματικότητα.

Ο κορυφαίος εκπρόσωπος του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, με αφορμή τη νέα του ταινία, Σπασμένη Φλέβα, θα μιλήσει για το συνολικό έργο του και την ως τώρα κινηματογραφική του πορεία.

Συντονιστείτε!

Παραγωγή - παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 10:00-11:00 ώρα Ελλάδας

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας

Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix

Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από τον δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας