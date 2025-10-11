Ραδιόφωνο

Σπουδαίο Έργο με Αναλλοίωτη Λάμψη και Αντοχή στο Χρόνο

Δευτέρα 13 - Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 στις 15:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εβδομάδα Αφιερωμένη στoν Frédéric Chopin (1810 - 1849)
Στο πενθήμερο που ακολουθεί, θα αποπειραθούμε μία προσέγγιση στο έργο του Frédéric Chopin, ένα έργο σπουδαίο και ταυτόχρονα νεωτερικό. Θα αποφύγουμε βιογραφικά στοιχεία τα οποία – λίγο πολύ - είναι ευρέως γνωστά και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που κάνει την μουσική του Σοπέν τόσο σπουδαία και τόσο ανέγγιχτη ανά τους αιώνες, τόσο μοντέρνα και τόσο απροσδόκητη, ακόμη και στον 21ο αιώνα.

Πολωνέζες, ροντό, scherzi, μαζούρκες, νυκτερινά και κοντσέρτα, παρελαύνουν σε μία πληθώρα διαφορετικών ερμηνειών, από μεγάλους σολίστ παλαιότερων και νεότερων εποχών.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Μάρκος Μωυσίδης
Εβδομάδα 13 - 17 Οκτωβρίου 2025, ώρα 15:00 - 16:00
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

﻿

TAGS Frédéric ChopinΕβδομάδα Αφιερωμένη στoν Frédéric Chopin 1810 - 1849Μάρκος ΜωυσίδηςΣυνθέτες από την Πολωνία
