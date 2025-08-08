Ραδιόφωνο

Σάββατο 09 Αυγούστου, στις 21:00 ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Doc On Air: Η Αλεξάνδρα Χριστακάκη θα μας μιλήσει για το βιβλίο της “Στα σπλάχνα της Σερίφου”
Μουσική σε 24 καρέ: θα ακούσουμε και το σάουντρακ από την ταινία “Back to Black”.

Tο Σάββατο 09 Αυγούστου, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, στο Doc On Air, μιλάμε με την Αλεξάνδρα Χριστακάκη για το “ντοκιμαντέρ στο χαρτί” Στα σπλάχνα της Σερίφου (2025). 

Πρόκειται για μια έρευνα της δημοσιογράφου, με μαρτυρίες των τελευταίων εν ζωή μεταλλωρύχων της Σερίφου που ήταν ανήλικοι εργάτες το 1963, όταν έκλεισε ο κύκλος ζωής των μεταλλείων του νησιού , ενός κύκλου που ξεκίνησε από τα χρόνια της Αρχαιότητας.

Αμέσως μετά, 10 με 11, στην εκπομπή Μουσική σε 24 Καρέ ακούμε το σάουντρακ από την ταινία Back to Black (2024) της Σαμ Τέιλορ-Τζόνσον.

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Ντέπυ Βρεττού

Στα σπλάχνα της Σερίφου & Back to Black
