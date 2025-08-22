Έχετε μουσική μπάντα; Γράφετε τη δική σας μουσική και τραγούδια; Ονειρεύεστε να παίξετε live τη δουλειά σας σε μια μεγάλη, επαγγελματική σκηνή μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες.

Το όνειρό σας γίνεται πραγματικότητα στο Stage Z – Youth Band Battle, τον πιο δυναμικό μουσικό διαγωνισμό που έρχεται να ταράξει τα νερά της ελληνικής σκηνής!

Στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από τις 7 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, ο υπαίθριος χώρος του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου (ανάμεσα στα περίπτερα 9 και 13) μετατρέπεται σε μια εκρηκτική μουσική αρένα, έτοιμη να υποδεχτεί νέα ταλέντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Η ΔΕΘ-HELEXPO, διαχρονικός υποστηρικτής της καλλιτεχνικής και μουσικής παραγωγής της χώρας μας, σε συνεργασία με την δισκογραφική εταιρεία Fine Records, διοργανώνει τον διαγωνισμό και σας καλεί να διεκδικήσετε τη θέση σας στο μουσικό στερέωμα.

Καθημερινά, από τις 19:00 έως τις 21:30, φρέσκες νότες θα πλημμυρίζουν την 89η ΔΕΘ, δίνοντας την ευκαιρία σε νέες μπάντες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να διεκδικήσουν μοναδικά έπαθλα που θα εκτοξεύσουν την καριέρα τους.

Χορηγός επικοινωνίας του διαγωνισμού είναι η ΕΡΤ3.

Γιατί να δηλώσετε συμμετοχή στο Stage Z - Youth Band Battle;

Live Εμπειρία: Ζήστε τη μαγεία μιας ζωντανής εμφάνισης σε μια επαγγελματική σκηνή, μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες της ΔΕΘ.

Ζήστε τη μαγεία μιας ζωντανής εμφάνισης σε μια επαγγελματική σκηνή, μπροστά σε χιλιάδες επισκέπτες της ΔΕΘ. Επαγγελματική Εξέλιξη: Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την εταιρεία Fine Records . Ο δεύτερος και ο τρίτος νικητής εξασφαλίζουν μια ζωντανή ηχογράφηση στο υπερσύγχρονο studio της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ3 και συνέντευξη σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές της ΕΡΤ3.



Αν η μπάντα σας κινείται σε νεανικούς ρυθμούς και ο μέσος όρος ηλικίας των μελών της δεν ξεπερνά τα 29 έτη, τότε το Stage Z - Youth Band Battle σας περιμένει. Η διαδικασία είναι απλή:

Συμπληρώστε την ειδική φόρμα συμμετοχής έως και την Πέμπτη, 28 Αυγούστου. Ανεβάστε στη φόρμα συμμετοχής το υλικό σας: Επαρκούν τρία demo τραγούδια, βίντεο ή φωτογραφίες της μπάντας. Μπείτε στη διαγωνιστική διαδικασία και ετοιμαστείτε για την τελική επιλογή!

Η 89η ΔΕΘ θα είναι το απόλυτο σημείο συνάντησης για τη νέα μουσική γενιά της χώρας!

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα