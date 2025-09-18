Στάση “Μουσικά Προάστια”
Το Greek Music Express, η αγγλόφωνη μουσική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, το Σαββατοκύριακο κάνει στάση στα «Μουσικά Προάστια» και…μιλάει ελληνικά!
Με την ίδια λογική – αφιερώματα σε πρόσωπα, ρεύματα και θεματικές του ελληνικού τραγουδιού -, με την ίδια αγάπη για τη μουσική και τους ανθρώπους της, και με τον Ηρακλή Οικονόμου στο μικρόφωνο.
Αυτό το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, η εκπομπή παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση του Μανόλη Αναγνωστάκη. Δύο οι αφορμές: η συμπλήρωση φέτος 100 χρόνων από τη γέννηση του ποιητή, και η έκδοση του τόμου «Ο μελοποιημένος Αναγνωστάκης: Όμως εγώ δεν παραδέχθηκα την ήττα» από τις εκδόσεις Μετρονόμος.
Η βόλτα θα συνεχίζεται την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, όπου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης του ΟΗΕ ακούγοντας παλαιότερα και σύγχρονα αντιπολεμικά τραγούδια.
Επιμέλεια – παρουσίαση: Ηρακλής Οικονόμου
Μετάδοση: Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου & Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:00 το βράδυ
