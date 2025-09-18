Στάση “Μουσικά Προάστια”

Το Greek Music Express, η αγγλόφωνη μουσική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, το Σαββατοκύριακο κάνει στάση στα «Μουσικά Προάστια» και…μιλάει ελληνικά!

Με την ίδια λογική – αφιερώματα σε πρόσωπα, ρεύματα και θεματικές του ελληνικού τραγουδιού -, με την ίδια αγάπη για τη μουσική και τους ανθρώπους της, και με τον Ηρακλή Οικονόμου στο μικρόφωνο.

Αυτό το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, η εκπομπή παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση του Μανόλη Αναγνωστάκη. Δύο οι αφορμές: η συμπλήρωση φέτος 100 χρόνων από τη γέννηση του ποιητή, και η έκδοση του τόμου «Ο μελοποιημένος Αναγνωστάκης: Όμως εγώ δεν παραδέχθηκα την ήττα» από τις εκδόσεις Μετρονόμος.

Η βόλτα θα συνεχίζεται την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, όπου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης του ΟΗΕ ακούγοντας παλαιότερα και σύγχρονα αντιπολεμικά τραγούδια.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Ηρακλής Οικονόμου

Μετάδοση: Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου & Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στις 12:00 το βράδυ

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας



· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E

Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας



· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

· e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr

· Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT

· Instagram: voiceofgreece_ert