Στάθης Δρογώσης | Οικογένεια στις γιορτές: οι στιγμές που μετράνε

Οικογενειακά Χριστούγεννα: ιδέες για παιδιά και γονείς



Στο νέο εορταστικό επεισόδιο podcast, ο Στάθης Δρογώσης και η Παυλίνα Βουλγαράκη συναντιούνται σε έναν ζεστό, ειλικρινή διάλογο για τη γονεϊκότητα, τις γιορτές και τον χρόνο που αξίζει να μοιραζόμαστε με τα παιδιά μας.

Με αφετηρία δύο διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές εμπειρίες ,έναν πατέρα με κόρη στην εφηβεία και μια μητέρα με ένα μωρό 7 μηνών, η συζήτηση ανοίγει γύρω από το πώς μπορούμε να ζήσουμε τις γιορτινές μέρες με περισσότερη παρουσία και λιγότερους περισπασμούς. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δραστηριότητες γονέων και παιδιών: παιχνίδι, μουσική, δημιουργία, απλές δραστηριότητες που χτίζουν σύνδεση.

Στο επεισόδιο συμμετέχουν επίσης δύο ειδικοί:

• Η Ειρήνη Καμαρίτη, σύμβουλος διατροφής και ειδικός παιδιατρικής διατροφής , μιλά για τη διαχείριση των γλυκών την περίοδο των γιορτών χωρίς ενοχές και υπερβολές.

• Η Άννα Μαρία Φύτρου, παιδοψυχίατρος, φωτίζει την ουσία των ημερών: την ασφάλεια, τη συναισθηματική σύνδεση και το αίσθημα του «μαζί» που έχουν ανάγκη τα παιδιά.

Η εκπομπή κλείνει με μια εύκολη, γιορτινή συνταγή για να τη φτιάξουν γονείς και παιδιά μαζί, ενώ όλη η αφήγηση πλαισιώνεται από ιδιαίτερα παιδικά τραγούδια που έχει επιλέξει ο Στάθης Δρογώσης.

Ένα podcast για γονείς που θέλουν να κάνουν τις γιορτές περισσότερο αληθινές με παιχνίδι, μουσική, φροντίδα και χρόνο ουσίας. _________________________________________________________________