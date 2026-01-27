Στης Λάκκας Σουλίου τα βουνά αντηχούν τραγούδια

Οι Ραδιοαφηγήσεις της Ηπείρου ταξιδεύουν στη Λάκκα Σουλίου, εκεί όπου το δημοτικό τραγούδι δεν είναι απλώς μουσική· είναι μνήμη, ιστορία και ψυχή.



Μέσα από ηρωικούς στίχους και μελωδίες, ζωντανεύουν οι αγώνες, οι θυσίες και οι αξίες των Σουλιωτών: η ελευθερία, η πατρίδα, η πίστη και η οικογένεια. Τα τραγούδια αυτά, καρπός προφορικής παράδοσης αιώνων, υμνούν ανθρώπους και τόπους, μεταφέροντας βιώματα από γενιά σε γενιά.



Ένα ραδιοφωνικό αφιέρωμα στη δημοτική μουσική της Λάκκας, ένα ταξίδι στον χρόνο και στην καρδιά της ηπειρώτικης παράδοσης.



Tην έρευνα, πάνω στην οποία βασίστηκε το αφιέρωμα, εκπόνησε και παρουσιάζει η Ευσεβία Τσαχουρίδου, Προπτυχιακή Φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καταγόμενη και η ίδια από την περιοχή.



Το α' μέρος αυτήν την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου στις 11:05, και η συνέχεια την επόμενη Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου.

[!] Αμέσως μετά την ραδιοφωνική μετάδοση, τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα για on demand ακρόαση στο ERTεcho.

