Στιβαρό Έργο με Θεμέλιο την Παράδοση και Μοντέρνο Βλέμμα

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Ernest Bloch (1880 - 1959)

O Ernest Bloch γεννήθηκε στη Γενεύη στις 24 Ιουλίου του 1880.

Πατέρας ήταν ο Maurice Bloch (ή Moïse Bloch) που ήταν έμπορος και ερασιτέχνης φωτογράφος Εβραϊκής καταγωγής, και μητέρα ήταν η Sophie Brunschwig Bloch επίσης Ελβετίδα Εβραϊκής καταγωγής.

Μια οικογένεια μεσαίας αστικής τάξης.

Μεγάλωσε με γνώση της Εβραϊκής παράδοσης και των λειτουργικών μελωδιών της συναγωγής, και αυτές του οι μουσικές εμπειρίες αποτυπώθηκαν και σε σημαντικά του έργα, όπως στην Εβραϊκή Ραψωδία "Schelomo", στα 3 Εβραϊκά Ποιήματα, στην «Ιερή Λειτουργία» (έργα που φυσικά θα σας παρουσιάσουμε) και άλλα.

Ο Ernest μεγάλωσε σε ένα σπίτι καλλιεργημένο με βιβλία και μουσική, οπότε είχε πρόσβαση σε ιδέες και καλλιτεχνικά ερεθίσματα από μικρός. Έδειξε έντονο ταλέντο στο βιολί και μετά από κάποιους αρχικούς δισταγμούς τον έστειλαν να σπουδάσει στη Γενεύη, τις Βρυξέλλες και την Γερμανία. Από παιδί γνώρισε διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες, πράγμα που αντανακλάται στις στυλιστικές του ποικιλίες: Από τον Γαλλικό Ιμπρεσιονισμό μέχρι την Εβραϊκή Λειτουργική Μουσική και τον Αμερικανικό Μοντερνισμό.

Το 1916 θα φύγει για τις ΗΠΑ και θα πολιτογραφηθεί Αμερικανός πολίτης, το 1924.

Στα τέλη της 10ετίας του ‘30 θα επιστρέψει για λίγο στην Ευρώπη αλλά λόγω του επικείμενου πολέμου θα ξαναφύγει οριστικά αυτή τη φορά για τις ΗΠΑ.

Θα διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, στο Cleveland Institute of Music αλλά και στο San Francisco Conservatory of Music, έχοντας πολλούς γνωστούς συνθέτες ως μαθητές. Ο Roger Sessions, ο Quincy Porter, ο Leon Kirchner, ο George Antheil και ο Samuel Barber ήταν μεταξύ αυτών.

Το 1947 ήταν μεταξύ των ιδρυτών της Θερινής Μουσικής Ακαδημίας της Δύσης στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, με φεστιβάλ με παραστάσεις στην κομητεία της Σάντα Μπάρμπαρα, μαζί με την σοπράνο Lotte Lehmann, τον Otto Klemperer, την Rosalyn Tureck, τον Arnold Schoenberg, τον Darius Milhaud και τον Roy Harris,

Ο Ernest Bloch υπήρξε συνθέτης στιβαρής θα λέγαμε μουσικής με διαρκείς αναφορές στις Eβραϊκές του ρίζες, συγκρατημένα μοντερνιστής, και πάνω απ΄ όλα διανοούμενος, ενώ κάποια εποχή άρχισε να ασχολείται με πάθος και με τη φωτογραφία.



Πέθανε σε ηλικία 78 ετών, στις 15 Ιουλίου του 1959 στο Πόρτλαντ του Όρεγκον από καρκίνο.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Σταμάτης Αθανάσουλας

Ηχογράφηση & μοντάζ: Γιώργος Κωστόπουλος



Εβδομάδα 27-31 Οκτωβρίου 2025, ώρα 15:00 - 16:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

