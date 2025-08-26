«Στο Όνομα του Πατρός» και Άλλες Ιστορίες

Με Κεντρικό Άξονα όλα όσα γίνονται Στο Όνομα του Πατρός το Intercity της Παρασκευής 29 Αυγούστου καταπιάνεται με το θέμα αυτό έχοντας για οδηγό δύο Ιταλικές ταινίες με κοινό παρονομαστής τη μουσική που έγραψε γι’ αυτές ο Nicola Piovani.

Στο Όνομα του Πατρός λένε, μπορούν να συμβούν τα μεγαλύτερα εγκλήματα και οι μεγαλύτερες ευεργεσίες. Η ζωή έρχεται μετά και τα τακτοποιεί όλα, φέρνοντας τα στις πραγματικές τους διαστάσεις…

Στην διαδρομή του της Παρασκευής 29 Αυγούστου 2025, ώρα 20:00 - 21:00 από το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, το Intercity καταπιάνεται με το θέμα αυτό έχοντας για οδηγό δύο Ιταλικές ταινίες: "Nel Nome del Padre" («Στο Όνομα του Πατρός», 1972) του Marco Bellocchio και "I Fratelli De Filippo" («Τα Αδέλφια Ντε Φιλίππο», 2021) του Sergio Rubini. Κοινός παρονομαστής η μουσική που έγραψε γι’ αυτές ο Nicola Piovani.

Η ταινία "Νel Nome del Padre" είναι μια κραυγή και μια καταγγελία για τη θρησκευτική παιδεία, για τα καθολικά σχολεία. Στα τέλη της δεκαετίας του πενήντα, σε ένα κολλέγιο Ιησουϊτών οι μαθητές γνωρίζουν τη καταπίεση, τις προσβολές, τις τιμωρίες. Οι καθηγητές είναι απίστευτα σκληροί. Δύο μαθητές ο Φρανκ και ο (πλούσιος, χαρισματικός και αντικομφορμιστής) Άντζελο αντιδρούν στη καταπίεση. Ξεσηκώνουν τους συμμαθητές τους ενάντια στους σκληρούς κανόνες και στην αντιδραστικότητα της εκπαίδευσης. Όταν όλα θα τελειώσουν, τίποτα δεν θα έχει αλλάξει.

H ταινία "Ι Fratelli de Filippo" έχει για κεντρικά πρόσωπα τα τρία παιδιά του διάσημου και πάμπλουτου Ναπολιτάνου δραματουργού του περασμένου αιώνα Eduardo Scarpetta (1853-1925). Τρία παιδιά που μεγάλωσαν έχοντας το όνομα της μητέρας τους (καθώς ο πατέρας τους ήταν ήδη παντρεμένος με άλλη γυναίκα) και ήταν και τα τρία ηθοποιοί: ο Eduardo, η Titina και ο Peppino.

Όταν ο πατέρας τους πεθαίνει, μοναδική τους κληρονομιά η τέχνη του θεάτρου που τους έμαθε… Και χαρακτηριστική η φράση που λέει ο Scarpetta (στην ταινία τον υποδύεται ο αγαπημένος ηθοποιός Giancarlo Giannini) στον νόθο γιό του Eduardo: «Είσαι η τιμωρία μου. Δεν σου έδωσα το όνομά μου, αλλά εσύ μου έκλεψες τη τέχνη μου»

Αναπόφευκτα η εκπομπή θα σταθεί τόσο στην συγκλονιστική παράσταση που ανέβασε στην Ελλάδα το 1978 η Έλλη Λαμπέτη με την ίδια στον ρόλο της Φιλουμένα, με συμπρωταγωνιστή τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και σκηνοθέτη τον Mauro Bolognini (1922-2001), όσο και στην κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού έργου από τον Vittorio de Sica (1901-1974) το 1964 με τίτλο "Matrimonio all'italiana" («Γάμος α λα Ιταλικά») και με την Sophia Loren (Φιλουμένα Μαρτουράνο) και τον Marcello Mastroianni (Ντομένικο Σοριάνο) στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Ακούγονται χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την παράσταση με την Έλλη Λαμπέτη, η μουσική από την ταινία «Γάμος α λα Ιταλικά», άλλες σπάνιες ηχογραφήσεις με τους πρωταγωνιστές αυτής της διαδρομής (εντός και εκτός οθόνης) και φυσικά η μουσική του Nicola Piovani τόσο για την ταινία του Marco Bellocchio όσο και για την ταινία του Sergio Rubini. Για την μουσική του στην ταινία "Ι Fratelli de Filippo" o Nicola Piovani τιμήθηκε με το βραβείο David di Donatello 2022 και με το βραβείο Nastro D’ Argento 2022 των Ιταλών κριτικών κινηματογράφου.

Ο Eduardo δεν είναι άλλος από τον πασίγνωστο πλέον θεατρικό συγγραφέα, ηθοποιό και ποιητή Εντουάρντο Ντε Φιλίππο (1900-1984), στον οποίο οφείλουμε μεταξύ άλλων την θρυλική «Φιλουμένα Μαρτουράνο», έργο που έγραψε το 1946 και γνώρισε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Kείμενα - Παραγωγή - Παρουσίαση: Θάνος Φουργιώτης

Τεχνική επιμέλεια: Στέλιος Εφεντάκης

