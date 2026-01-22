«Στον μαγικό κόσμο της πιανόλας»

Κύκλος 3ος , Επεισόδιο 14ο

Ποιος θα μπορούσε στην εποχή μας να ενδιαφέρεται για την πιανόλα, το μηχανικό πιάνο που στις αρχές του 20ου αιώνα ξετρέλανε το κοινό σε Ευρώπη και Αμερική; Και όμως, είναι πολλοί. Ανάμεσά τους, ο καταξιωμένος μουσικός ερευνητής Νίκος Διονυσόπουλος που, μετά από έρευνα και μελέτη πολλών χρόνων, επιμελήθηκε την έκδοση των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, «Τραγούδια της Πιανόλας», τραγούδια που τα ερμηνεύουν ο Αργύρης Μπακιρτζής και η Τότα Ευλαβή.

Καλεσμένος του Φώτη Απέργη στο καινούριο επεισόδιο του Flashback, ο Διονυσόπουλος μιλά για την πιανόλα ως μια απρόσμενη μουσική εφαρμογή των ανακαλύψεων της βιομηχανικής επανάστασης, τη συσχετίζει με ιστορικές στιγμές όπως το κραχ του 1929 στις ΗΠΑ και αποκαλύπτει πώς ανακάλυψε αρκετά piano rolls με ελληνικά και ξένα τραγούδια μέχρι και στο πλυσταριό ενός παλιού αρχοντικού.

Info

“FLASHBACK” με τον Φώτη Απέργη

Απρόβλεπτες ιστορίες γύρω από προσωπικότητες που αγαπήσαμε και που ανήκουν στον συλλογικό μας μύθο.

Κύκλος 3ος, επεισόδιο 14ο: «Στον κόσμο της πιανόλας»

Αποκλειστικά στο ERT εcho από την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.