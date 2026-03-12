Το τυρί είναι αναμφίβολα ένα από τα αγαπημένα τρόφιμα της ανθρωπότητας. Φέτα, γκούντα, γραβιέρα, τσένταρ, American cheese, μπρι, ροκφόρ, και πολλά άλλα, όλα τους πεντανόστιμα... Απ’ όπου κι αν είναι όπως και να λέγεται, κάθε κομμάτι του είναι μια μικρή ιστορία.

Αυτή την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, στη 13:00 ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε στους δρόμους του τυριού, με στάσεις σε κάποιες σημαντικές μητροπόλεις της τυροκομίας (ΗΠΑ, Ελβετία, Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα).

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Παρασκευή 13/03/2026, στη 13:00 ώρα Ελλάδα

