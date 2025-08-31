Συγγραφείς και μεταφραστές στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Επιστρέφει για ακόμη μία σεζόν το ένθετο «Σε πρώτο πρόσωπο στο Δεύτερο Πρόγραμμα» σε επιμέλεια Δημήτρη Μεϊδάνη, το οποίο ακούμε κάθε πρωί στις 06:55 στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7

Συγγραφείς και μεταφραστές μιλούν για το πρόσφατο βιβλίο τους και συστήνουν στους ακροατές μας τον αθέατο κόσμο πίσω από τη δημιουργία του, ενώ οι ακροατές του Δεύτερου έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν αντίτυπα του βιβλίου.

Την εβδομάδα 01 με 05 Σεπτεμβρίου ακούμε:

Δευτέρα 01.09.2025 ο Αλέξης Σταμάτης μας μιλάει για το μυθιστόρημα του "Το Παιδί και ο Άγγελος"

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

Τρίτη 02.09.2025 ο Ωρίων Αρκομάνης μας μιλάει για την πρόσφατη μεταφραστική εργασία πάνω στο βιβλίο του Victor Hugo "Οι Άθλιοι"

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg

Τετάρτη 03.09.2025 η Σοφία Καζαντζιάν μας μιλάει για το αστυνομικό μυθιστόρημα το οποίο συνέγραψε με τον Μάριο Ιορδάνου "Μαύροι Πίνακες"

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος

Πέμπτη 04.09.2025 ο Παναγιώτης Σιάνης μας μιλάει για το βιβλίο το οποίο συνέγραψε με την Κωνσταντίνα Βαρσάμη "Από τα ξένα στα ξένα" (Ανάμεσα σε δύο πατρίδες)

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος

Παρασκευή 05.09.2025 ο Μάνος Μπονάνος μας μιλάει για το βιβλίο "Χάτσικο".

Εικονογράφηση: Μαρία Θύμη

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος

«Σε Πρώτο Πρόσωπο στο Δεύτερο Πρόγραμμα»

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Δημήτρης Μεϊδάνης

Δευτέρα 01 ως Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025, στις 06:55

