Συγγραφείς και μεταφραστές στο Δεύτερο Πρόγραμμα
Κάθε πρωί στις 06:55 στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 ακούμε το ένθετο «Σε πρώτο πρόσωπο στο Δεύτερο Πρόγραμμα» σε επιμέλεια Δημήτρη Μεϊδάνη.
Συγγραφείς και μεταφραστές μιλούν για το πρόσφατο βιβλίο τους και συστήνουν στους ακροατές μας τον αθέατο κόσμο πίσω από τη δημιουργία του, ενώ οι ακροατές του Δεύτερου έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν αντίτυπα του βιβλίου.
Την εβδομάδα 08 με 12 Σεπτεμβρίου ακούμε:
- Δευτέρα 08.09.2025 ο Παύλος Καστανάς μας μιλάει για το βιβλίο του "Προς τ’ άστρα" (Ένα μαγευτικό ταξίδι στον κόσμο της Αστροφυσικής).
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα
- Τρίτη 09.09.2025 ο Φώντας Τρούσας μας μιλάει για το βιβλίο "Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία & πολιτική στη μακρά δεκαετία του ‘60".
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις όγδοο
- Τετάρτη 10.09.2025 η Έλσα Νικολαΐδου μας μιλάει για το βιβλίο της "Η φιλοσοφία της ευτυχίας" (Ζήσε καλύτερα διαβάζοντας τους αρχαίους φιλοσόφους).
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο
- Πέμπτη 11.09.2025 ο Στρατής Πασχάλης μας μιλάει για το μυθιστόρημά του "Η ΚΑΤΑΚΟΜΒΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΝΩΣΤΩΝ”.
Κυκλοφορεί από την Κάπα εκδοτική
- Παρασκευή 12.09.2025 η Φωτεινή Παπαδημητρίου μας μιλάει για το ιστορικό μυθιστόρημα “H πρώτη έποικος” ( H συναρπαστική διαδρομή μιας γυναίκας από τα Γιάννενα του Αλή Πασά έως το μακρινό Σύδνεϋ της Αυστραλίας).
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηγή
Info
«Σε Πρώτο Πρόσωπο στο Δεύτερο Πρόγραμμα»
Επιμέλεια – Παρουσίαση: Δημήτρης Μεϊδάνης
Δευτέρα 08 ως Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στις 06:55
#defteroprogramma #ΤοΒιβλίοΣτοΔεύτερο #ΣεΠρώτοΠρόσωπο
Live Streaming: www.deftero.gr
Facebook: www.facebook.com/defteroprogramma.fm
Instagram: https://www.instagram.com/defteroprogramma/
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δεύτερου: https://www.ertecho.gr/radio/deftero/program/
Την εβδομάδα 06-10 Νοεμβρίου ακούμε:
- Δευτέρα, 06.11.2023, η Ισμήνη Θεοδωροπούλου μας μιλάει για την πρόσφατη μεταφραστική της εργασία πάνω στο βιβλίο της Όντρι Λόρντ (Audre Lorde) «SISTER OUTSIDER».
- Τρίτη, 07.11.2023, η Όλια Λαζαρίδου μας μιλάει για την ποιητική της συλλογή «Η προσευχή του ελάχιστου».
- Τετάρτη, 08.11.2023, ο Νίκος Σάρρος μας μιλάει για το βιβλίο «Τα ελληνικά μουσικά συγκροτήματα των sixties» (Ένα φωτογραφικό λεύκωμα).
- Πέμπτη, 09.11.2023, ο Νίκος Μαθιουδάκης μας μιλάει για το βιβλίο που συνέγραψε με τον Μάνο Μπονάνο «Το όνομα μου είναι… Κ.Π. Καβάφης». Εικονογράφηση: Αγγελική Μπόζου.
- Παρασκευή, 10.11.2023, ο Βασίλης Κωνσταντινίδης μας μιλάει για το βιβλίο του «Απιστία».
Αν θέλετε να ακούσετε τα podcasts των προηγούμενων σεζόν κάντε κλικ εδώ #podcastDeftero
Info
«Σε Πρώτο Πρόσωπο στο Δεύτερο Πρόγραμμα»
Επιμέλεια - Παρουσίαση: Δημήτρης Μεϊδάνης
Δευτέρα 06 – Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, στις 7:00
#defteroprogramma #ΤοΒιβλίοΣτοΔεύτερο #ΣεΠρώτοΠρόσωπο
