Συγγραφείς και μεταφραστές στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Κάθε πρωί στις 06:55 στο Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7 ακούμε το ένθετο «Σε πρώτο πρόσωπο στο Δεύτερο Πρόγραμμα» σε επιμέλεια Δημήτρη Μεϊδάνη.

Συγγραφείς και μεταφραστές μιλούν για το πρόσφατο βιβλίο τους και συστήνουν στους ακροατές μας τον αθέατο κόσμο πίσω από τη δημιουργία του, ενώ οι ακροατές του Δεύτερου έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν αντίτυπα του βιβλίου.

Την εβδομάδα 08 με 12 Σεπτεμβρίου ακούμε:

Δευτέρα 08.09.2025 ο Παύλος Καστανάς μας μιλάει για το βιβλίο του "Προς τ’ άστρα" (Ένα μαγευτικό ταξίδι στον κόσμο της Αστροφυσικής) .

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα

μας μιλάει για το βιβλίο του . Κυκλοφορεί από τις Τρίτη 09.09.2025 ο Φώντας Τρούσας μας μιλάει για το βιβλίο "Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία & πολιτική στη μακρά δεκαετία του ‘60" .

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις όγδοο

μας μιλάει για το βιβλίο . Κυκλοφορεί από τις Τετάρτη 10.09.2025 η Έλσα Νικολαΐδου μας μιλάει για το βιβλίο της "Η φιλοσοφία της ευτυχίας" (Ζήσε καλύτερα διαβάζοντας τους αρχαίους φιλοσόφους) .

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο

μας μιλάει για το βιβλίο της . Κυκλοφορεί από τις Πέμπτη 11.09.2025 ο Στρατής Πασχάλης μας μιλάει για το μυθιστόρημά του "Η ΚΑΤΑΚΟΜΒΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΝΩΣΤΩΝ” .

Κυκλοφορεί από την Κάπα εκδοτική

μας μιλάει για το μυθιστόρημά του . Κυκλοφορεί από την Παρασκευή 12.09.2025 η Φωτεινή Παπαδημητρίου μας μιλάει για το ιστορικό μυθιστόρημα “H πρώτη έποικος” ( H συναρπαστική διαδρομή μιας γυναίκας από τα Γιάννενα του Αλή Πασά έως το μακρινό Σύδνεϋ της Αυστραλίας).

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηγή

Info

«Σε Πρώτο Πρόσωπο στο Δεύτερο Πρόγραμμα»

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Δημήτρης Μεϊδάνης

Δευτέρα 08 ως Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στις 06:55

#defteroprogramma #ΤοΒιβλίοΣτοΔεύτερο #ΣεΠρώτοΠρόσωπο



Live Streaming: www.deftero.gr

Facebook: www.facebook.com/defteroprogramma.fm

Instagram: https://www.instagram.com/defteroprogramma/

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Δεύτερου: https://www.ertecho.gr/radio/deftero/program/