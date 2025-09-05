Σύγχρονοι Έλληνες Πεζογράφοι
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:00
Αυτό το Σαββατοκύριακο, 6 και 7 Σεπτεμβρίου, ο Πέτρος Τατσόπουλος στην εκπομπή του “Ένα βιβλίο, μια ιστορία” στο Πρώτο Πρόγραμμα πραγματοποιεί ένα διπλό αφιέρωμα στους σύγχρονους Έλληνες πεζογράφους.
Επιμέλεια, παρουσίαση: Πέτρος Τατσόπουλος
Παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα βιβλία:
- Σοφία Νικολαϊδου: "Πλανήτης Πρέσπα" (Κέδρος)
- Άρης Σφακιανάκης: "Μπέιμπι σίτινγκ" (Κέδρος)
- Ηλίας Μαγκλίνης: "Είμαι όσα έχω ξεχάσει" (Μεταίχμιο)
- Δημοσθένης Κούρτοβικ: "Ελληνικό Hangover" (Νεφέλη)
- Βασίλης Αλεξάκης: "Θα σε ξεχνάω κάθε μέρα" (Εξάντας)
- Βαγγέλης Ραπτόπουλος: "Φίλοι" (Κέδρος)
- Θανάσης Χειμωνάς: "Ραγδαία επιδείνωση" (Πατάκης)
- Εύη Λαμπροπούλου: "Σχεδόν Σούπερ" (Κέδρος)
Καλή ακρόαση!
Μετάδοση: 06 και 07 Σεπτεμβρίου, ώρα 17:00-18:00
