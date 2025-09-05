Σύγχρονοι Έλληνες Πεζογράφοι

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 6 και 7 Σεπτεμβρίου, ο Πέτρος Τατσόπουλος στην εκπομπή του "Ένα βιβλίο, μια ιστορία" στο Πρώτο Πρόγραμμα πραγματοποιεί ένα διπλό αφιέρωμα στους σύγχρονους Έλληνες πεζογράφους.

Παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα βιβλία:

Σοφία Νικολαϊδου: "Πλανήτης Πρέσπα" (Κέδρος)

Άρης Σφακιανάκης: "Μπέιμπι σίτινγκ" (Κέδρος)

Ηλίας Μαγκλίνης: "Είμαι όσα έχω ξεχάσει" (Μεταίχμιο)

Δημοσθένης Κούρτοβικ: "Ελληνικό Hangover" (Νεφέλη)

Βασίλης Αλεξάκης: "Θα σε ξεχνάω κάθε μέρα" (Εξάντας)

Βαγγέλης Ραπτόπουλος: "Φίλοι" (Κέδρος)

Θανάσης Χειμωνάς: "Ραγδαία επιδείνωση" (Πατάκης)

Εύη Λαμπροπούλου: "Σχεδόν Σούπερ" (Κέδρος)

Επιμέλεια, παρουσίαση: Πέτρος Τατσόπουλος

Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8

Μετάδοση: 06 και 07 Σεπτεμβρίου, ώρα 17:00-18:00

