Συνδέσου με την Ιστορία σου 

Πως είναι να είσαι η πρώτη Ελληνίδα που πατάει την κορυφή του Έβερεστ; Ή να είσαι 10 χρονών όταν γνωρίζεις τον πατέρα σου; Τις συγκλονιστικές τους ιστορίες μας αφηγούνται αυτόν το μήνα η Χριστίνα Φλαμπούρη και ο Βασίλης Καραχάλιος, στα podcast του Istorima.

Το Istorima συλλέγοντας αυτές τις αποκλειστικές αφηγήσεις διασώζει την ανθρώπινη φωνή της ιστορίας που δεν καταγράφεται στα βιβλία και θα μπορούσε να χαθεί.

Τον Ιανουάριο θα ακούσουμε:

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου: «Σε λιγότερο από μία ώρα θα πατήσω την κορυφή του κόσμου»: Η Ελληνίδα των 7 κορυφών

Η πρώτη Ελληνίδα που ανέβηκε στο Έβερεστ και στις άλλες έξι υψηλότερες κορυφές του κόσμου, η Χριστίνα Φλαμπούρη, σε μία χειμαρρώδη αφήγηση για τις περιπέτειες, τις δοκιμασίες και τις επιτυχίες της στα βουνά, αλλά και για τη σημασία του στόχου, της επιμονής και της συνεργασίας. Η κατάκτηση της «κορυφής» σε ένα ταξίδι από τον φόβο, στο όνειρο.

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου: «Λαθρεπιβάτης στον Άη Στράτη»

Από τη Σειρά: Η άγνωστη Ιστορία πίσω από μία φωτογραφία

Ο Βασίλης Καραχάλιος δε γνώρισε ποτέ τον πατέρα του, που στάλθηκε εξόριστος στον Άγιο Ευστράτιο κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, όταν εκείνος ήταν μωρό. Στα 10 του χρόνια, στο λιμάνι της Καβάλας, η μητέρα του τον βάζει παράνομα στο καράβι που πήγαινε τρόφιμα στους εξόριστους με έναν μόνο σκοπό: να γνωρίσει επιτέλους τον πατέρα του.

Επιμέλεια για το ERT εcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

