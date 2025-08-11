Συνδέσου με την Ιστορία σου 

Δύο μοναδικά podcast θα ακούσουμε και τον Αύγουστο στο ERTεcho από την σειρά προφορικών ιστοριών Istorima.

Όλοι έχουμε μεγαλώσει με ιστορίες, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο πολύπλοκες και εντυπωσιακές. Κάποιες από αυτές σχετίζονται με ιστορικά γεγονότα, άλλες με σημαντικές στιγμές στις ζωές απλών ανθρώπων που όμως αγγίζουν πολλούς ανθρώπους γύρω τους. Το Istorima συλλέγοντας αυτές τις αποκλειστικές αφηγήσεις διασώζει την ανθρώπινη φωνή της ιστορίας που δεν καταγράφεται στα βιβλία και θα μπορούσε να χαθεί.

Τον Αύγουστο θα ακούσουμε:

Πέμπτη 14 Αυγούστου: «Μεγαλώνοντας «Στου Πασχαλιά» στην Ικαρία»

Το καφενείο «Στου Πασχαλιά» είναι ένα από τα παλαιότερα καφενεία στην Ικαρία, λειτουργεί συνεχώς από το 1920. Ο Ζαχαρίας Πέδος, «κλείνει τα μάτια του και θυμάται» τα γλέντια, τις απίστευτες πλάκες, τις μυρωδιές και την απλότητα μιας εποχής που δεν υπάρχει πια.

Πέμπτη 28 Αυγούστου: «Μπορείτε να με πάτε στο Κολοσσαίο;»

Από την σ ειρά Ταξί: Ιστορίες από το πίσω κάθισμα

Η Χρυσούλα Δημοπούλου εργαζόταν ως μεταφράστρια, μεγάλωνε μόνη της ένα δεκάχρονο παιδί κι έψαχνε ένα δεύτερο επάγγελμα, για να μπορεί βιοπορίζεται επαρκώς. Η κοινωνικότητά της κι η αγάπη της για τον τουρισμό την έστρεψαν στο ταξί, όμως για μεγάλο διάστημα χρειαζόταν να αποδεικνύει καθημερινά την αξία της, δουλεύοντας σε ένα από τα πιο ανδροκρατούμενα επαγγέλματα. Παρ' όλες τις δυσκολίες, όμως, κατάφερε να έρθει πιο κοντά στο όνειρό της: να ξεναγεί επισκέπτες σε κάθε γωνιά της Αθήνας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Μπορείτε να ανατρέξετε στα επεισόδια των προηγούμενων περιόδων του Istorima, τα οποία πλέον είναι προσβάσιμα στη σελίδα του ομώνυμου podcast