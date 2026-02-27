Συζήτηση για ναυτιλία και logistics με τρεις ειδικούς στη «Βάρδια Σαββάτου»

Το Σάββατο 28 Φλεβάρη 2026, ο καπετάν Μάριος Μπουγιούκας, υποπλοίαρχος του Ε.Ν, μέλος του ΔΣ του Chios Marine Club και ιδρυτικό μέλος στο νεοσύστατο Hellenic Maritime Purchasing Club, ο Γιάννης Σαμολαδάς, σύμβουλος ασφάλισης σε εφοδιαστική αλυσίδα και ο Ανέστης Μαγκανάρης, σύμβουλος εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι οι καλεσμένοι του Αντώνη Καραγιαννάκη στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας “Καλές Θάλασσες - Βάρδια Σαββάτου”.

Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τη θάλασσα, τη ναυτιλία και το πώς μπήκαν σε αυτόν τον χώρο, ο καθένας στο δικό του πόστο και από τη δική του αφετηρία. Και οι τρεις συμφωνούν ότι ο χώρος της ναυτιλίας έχει άπειρες ευκαιρίες, καθώς επίσης και ότι τα ναυτιλιακά logistics και οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν τεράστια ανάπτυξη και δυναμική σε πολλά σημεία της πατρίδας μας και παγκοσμίως.

Συντονιστείτε για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που σίγουρα θα βοηθήσει να λύσετε κάποιες απορίες γύρω από τον χώρο των logistics.

Παραγωγή - παρουσίαση: Αντώνης Καραγιαννάκης

Ηχοληψία: Στεφανία Τσακίρη Μετάδοση: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, 08:00 ώρα Ελλάδας - και σε επανάληψη στις 20:00.

