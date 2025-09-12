Ραδιόφωνο

Τα Ημερολόγια και τα σημειωματάρια της Patricia Highsmith τα χρόνια της Νέας Υόρκης

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00
KOSMOS

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στον Ωκεανό του Ήχου ξεφυλλίζουμε τα “Ημερολόγια και τα σημειωματάρια της Patricia Highsmith τα χρόνια της Νέας Υόρκης, 1941 – 1950” που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα, σε μετάφραση του Ανδρέα Αποστολίδη.

"Για να ζεις τη ζωή σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πρέπει να ζεις και να κινείσαι πάντα με την αίσθηση πλασματικότητας, δράματος στα μικρότερα πράγματα, σα να ζούσες σε ποίημα ή μυθιστόρημα, προσδίδοντας ύψιστη σημασία στη διαδρομή που παίρνεις για το αγαπημένο σου εστιατόριο, πιστεύοντας στον εαυτό σου καθώς χαζεύεις στο βιβλιοπωλείο, ικανή να αναιρεθείς ή να φτιαχτείς, να καταστραφείς ή να αναγεννηθείς, από τη λογοτεχνική επιλογή που θα κάνεις."

Μια νέα έκδοση που μάς αποκαλύπτει την συναρπαστική αυτοπροσωπογραφία της κορυφαίας στυλίστριας της αστυνομικής λογοτεχνίας, καθώς ρίχνει φως στο μυαλό της πιο μυστικοπαθούς συγγραφέα του είδους, μέσα από τις αντιφατικές της πλευρές".

Όπως πάντα με το ανάλογο σάουντρακ!

Eπιμέλεια - παρουσίαση: Θάλεια Καραμολέγκου
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 20:00-22:00

