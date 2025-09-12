"Για να ζεις τη ζωή σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πρέπει να ζεις και να κινείσαι πάντα με την αίσθηση πλασματικότητας, δράματος στα μικρότερα πράγματα, σα να ζούσες σε ποίημα ή μυθιστόρημα, προσδίδοντας ύψιστη σημασία στη διαδρομή που παίρνεις για το αγαπημένο σου εστιατόριο, πιστεύοντας στον εαυτό σου καθώς χαζεύεις στο βιβλιοπωλείο, ικανή να αναιρεθείς ή να φτιαχτείς, να καταστραφείς ή να αναγεννηθείς, από τη λογοτεχνική επιλογή που θα κάνεις."

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στον Ωκεανό του Ήχου ξεφυλλίζουμε τα "Ημερολόγια και τα σημειωματάρια της Patricia Highsmith τα χρόνια της Νέας Υόρκης, 1941 - 1950" που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα, σε μετάφραση του Ανδρέα Αποστολίδη.

Μια νέα έκδοση που μάς αποκαλύπτει την συναρπαστική αυτοπροσωπογραφία της κορυφαίας στυλίστριας της αστυνομικής λογοτεχνίας, καθώς ρίχνει φως στο μυαλό της πιο μυστικοπαθούς συγγραφέα του είδους, μέσα από τις αντιφατικές της πλευρές".

Όπως πάντα με το ανάλογο σάουντρακ!

Eπιμέλεια - παρουσίαση: Θάλεια Καραμολέγκου

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 20:00-22:00

Όλος ο κόσμος σ' ένα ραδιόφωνο!