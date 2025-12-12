«Τα Καβαφικά» Αντώνης Κυζούλης

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 στις 11 το βράδυ από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και την εκπομπή «Καινά Δαιμόνια», ο Πανταζής Τσάρας παρουσιάζει «Τα Καβαφικά», του Ρόδιου συνθέτη Αντώνη Κυζούλη.

Αφορμή στάθηκε η παρουσίαση του έργου στο Δημαρχείο της Ρόδου στις 27 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, με σολίστ την Μπέτυ Χαρλαύτη και συνοδεία της Χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου της Ρόδου, σε αφήγηση του αγαπημένου ηθοποιού Θανάση Παπαγεωργίου. Η επιμέλεια των κειμένων είναι της ποιήτριας Αγαθής Δημητρούκα.

Το έργο του Αντώνη Κυζούλη αφορά στη μελοποίηση δέκα ποιημάτων του Καβάφη, όπως «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον», «Σατραπεία», «Φωνές» κ.α.. Πρόκειται για μια συμφωνική προσέγγιση του έργου του μεγάλου ποιητή, με ιδιαίτερη ευαισθησία και χαρισματική ενορχήστρωση, αλλά και σεβασμό στο λόγο του Κωνσταντίνου Καβάφη.

Ο Πανταζή Τσάρας συνομιλεί με τον συνθέτη και τον μαέστρο της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ Γιώργο Αραβίδη, για το ίδιο το έργο και την παρουσίασή του στη Ρόδο.

Παραγωγή – Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας

Ηχοληψία – Κώστας Γιαννακόπουλος

Μοντάζ - Αργύρης Παντελιάδης

Μετάδοση: Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 – 11.00 μ.μ.

Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 & ertecho.gr