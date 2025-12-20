“Τα Ξωτικά της Παράδοσης” και ο Χρήστος Τζιτζιμίκας μας ταξιδεύουν στη μουσική παράδοση της Ηπείρου

Αυτή τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025, στις 15:00 ώρα Ελλάδας, συντονιστείτε στα «Ξωτικά της Παράδοσης» στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, σε ένα μουσικό ταξίδι της εκπομπής με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα στη μουσική παράδοση της Ηπείρου.



Από τους πιο αξιόλογους ερμηνευτές της Ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης, ο Χρήστος Τζιτζιμίκας έχει συνεργαστεί με κορυφαίους δεξιοτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Πετρολούκας Χαλκιάς και ο Γρηγόρης Καψάλης. Θα βρίσκεται στο στούντιο Β της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με ένα σχήμα που αποτελείται από νέους ταλαντούχους μουσικούς.

Χρήστος Τζιτζιμίκας - τραγούδι

Κώστας Λιόντος - κλαρίνο,

Θωμάς Χαλιγιάννης - βιολί

Βασίλης Τριάντης - λαούτο

Κώστας Αρσένης - κρουστά

Η εκπομπή ακούγεται ζωντανά και από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ΕΡΤ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου στα fm.

Ρύθμιση ήχου: Διονύσης Λυμπέρης

Επιμέλεια- Παραγωγή –Παρουσίαση : Μαρία Κουτσιμπύρη

Μετάδοση: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, 15:00 ώρα Ελλάδας