Τα “Ξυλουράκια” στο Δεύτερο Πρόγραμμα

Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης έρχονται στην Αθήνα για να κλείσουν τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις με ένα μεγάλο κρητικό γλέντι την, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 13.30, στην εκπομπή «Το Δέντρο της Μουσικής» η Δήμητρα Κόχιλα, συνομιλεί με τους νεαρούς καλλιτέχνες για τις ρίζες της κρητικής παράδοσης, για τα γλέντια, τα πανηγύρια και για τον τρόπο που εκείνοι βάζουν την «σφραγίδα» τους στις μουσικές του τόπου τους, με την λύρα και το λαούτο πάντα σε πρώτο πλάνο.

Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης μας προετοιμάζουν και για όσα θα συμβούν στο θέατρο Βράχων και μας προσκαλούν να συμμετάσχουμε σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αυθεντικότητα και δύναμη, σε μία σύγχρονη αφήγηση της κρητικής παράδοσης, γεμάτη έμπνευση και ενέργεια.

Photo credits: Panos Mamatzakis

