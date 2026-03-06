“Τα Λουλούδια Μαρτυρούν”: Οι Alcedo Folk Band στην εκπομπή “Η Δική μας Πόλη”

Τα λουλούδια είναι σιωπηλοί μάρτυρες της θυσίας από την αρχή του κόσμου. Στα μοιρολόγια, στις μπαλάντες του μεσαίωνα, στις λαϊκές δοξασίες, στα δημοτικά τραγούδια, άνθη αιώνια γεννιούνται από ιστορίες αγάπης και αίματος. Αυτά και άλλα πολλά θα μας πουν αυτή την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στις 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας, ο μουσικός Κώστας Κωνσταντάτος και η ηθοποιός Αγγελίνα Τερσενίδου, εκπροσωπώντας το συγκρότημα Alcedo (Folk Band) στο πλαίσιο της εκπομπής της Φωνής της Ελλάδας "Η Δική μας Πόλη" με τον Θέμη Ροδαμίτη.

Μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή με διαφορετικά τραγούδια από πολλές περιοχές εντός και εκτός Ελλάδας, από μουσικούς που θα μας πουν ότι από την Μιμόζα, την Πικροδάφνη και τα Ρόδα του Μεσαίωνα μέχρι την Παπαρούνα - σύμβολο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου- τα λουλούδια αναδύονται πάντα εκεί όπου η θυσία χαράζει ανεξίτηλα την μνήμη. Βλέπουν, και θυμούνται. Μας διηγούνται ιστορίες, μας διαμορφώνουν, μας εμπνέουν, μας οδηγούν στις καινούργιες δικές μας ιστορίες.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, 12:00-14:00 ώρα Ελλάδας

Επανάληψη: Δευτέρα 9 Μαρτίου και ώρα 01:00-03:00 το πρωί.

