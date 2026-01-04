Τα «σιωπηρά» χρόνια του Χριστού

Ο κ. Σωτήρης Δεσπότης, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, είναι καλεσμένος την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στην εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» με την Σταυρούλα Καραλή.

Ο κ. Δεσπότης, επιχειρεί μια ουσιαστική και τεκμηριωμένη προσέγγιση στα λιγότερο γνωστά αλλά ιδιαίτερα καθοριστικά χρόνια της ζωής του Ιησού Χριστού: τα «σιωπηρά χρόνια», από τη Γέννηση έως τη Βάπτισή Του. Συνιστούν τη μετάβαση τού σαρκωμένου Λόγου από τη σιωπή στον θεραπευτικό λόγο και την πράξη, μια περίοδο, η οποία απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά από τις ευαγγελικές αφηγήσεις, αλλά διαμορφώνει το ιστορικό, κοινωνικό και πνευματικό υπόβαθρο της δημόσιας παρουσίας Του.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών μιλά και για τη δράση του Ιωάννη του Προδρόμου, του ασκητή και προφήτη, που προετοίμασε τον λαό για την έλευση του Μεσσία, ασκώντας οξεία ηθική, κοινωνική και θρησκευτική κριτική, θέτοντας τα θεμέλια για την παράδοξη Επιφάνεια που θα ακολουθήσει και μετά την Βάπτιση τού Κυρίου, η οποία είναι μια «πρώτη Κάθοδος στον Άδη» και Ανάσταση.

Ο κ. Σωτήρης Δεσπότης εστιάζει στη δράση στο δημόσιο Χώρο «της Γαλιλαίας των αλλοδαπών» του Κυρίου Ιησού ως Μεσσία - Χριστού, στο ιστορικό πλαίσιο της ρωμαϊκής κατοχής, αναδεικνύοντας πώς ο λόγος περί του «Νέου Κόσμου» - της Βασιλείας Του όπως και η στάση Του (ήδη με τους Πειρασμούς Του) αμφισβήτησαν τις κυρίαρχες εξουσίες. Αυτές όμως για τον Εμμανουήλ δεν ταυτίζονται με κάποιους «εξωτερικούς» Δυνάστες, όπως και ο ίδιος αποποιείται τον ρόλο «του μαρμαρωμένου Βασιλιά». Παράλληλα, γίνεται λόγος για τη συνύπαρξή Του με τα περιθωριοποιημένα «ακάθαρτα» στρώματα της κοινωνίας, γεγονός που καθόρισε το ριζοσπαστικό περί Ειρήνης μήνυμα του Χριστιανισμού που είναι ασύμβατο με την οποιαδήποτε Παξ.

Παρουσίαση-Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Σταυρούλα Καραλή

Ηχοληψία-Μοντάζ: Ευαγγελία Κωβαίου-Έφη Γεωργοπούλου

Μετάδοση: Τετάρτη, 07 Ιανουαρίου 2026, 22:00 ώρα Ελλάδας

ΤΡΟΠΟΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



· Εν κινήσει, από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας (διαθέσιμη στο Google Play Store & στοApp Store)

· Διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και στοERTecho

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB+ και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη ‘Voice of Greece’.

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και Hellas Sat 4, 39°E και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39°E



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



· Τηλέφωνα: (+30) 210 6066815 – (+30) 210 6066816 – (+30) 210 6066238

·Email: thevoiceofgreece@ert.gr

· Fb: voiceofgreece.ert / Instagram: voiceofgreece_ert