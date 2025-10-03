«Τα Σκυλιά του Πολέμου» (Μέρος A’)

Πίσω από κλειστές πόρτες και υπόγειες αρένες, μια κρυμμένη βία ανθεί.

Οι παράνομες κυνομαχίες στην Ελλάδα δεν αφορούν μόνο τα ζώα — συνδέονται με τη μαφία, την αστυνομική διαφθορά, τη διακίνηση ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων.

Αυτή την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00 ώρα Ελλάδας, η αγγλόφωνη εκπομπή “Infinitely Curious” με την Kατερίνα Μπατζάκη ξεκινά ένα δυνατό διμερές αφιέρωμα, με τίτλο «Τα Σκυλιά του Πολέμου».

Ο δημοσιογράφος Θοδωρής Χονδρόγιαννος μας οδηγεί μέσα στις σκιές, παρουσιάζοντας την έρευνά του που γέννησε το βιβλίο Τα Σκυλιά του Πολέμου.

Στο Μέρος 1 θα ακούσετε:

–Πώς λειτουργούν τα κυκλώματα κυνομαχιών

Τι ρίσκα κρύβει η έρευνα σε αυτόν τον κόσμο

Πώς η σιωπή και η συνενοχή των αρχών τροφοδοτούν τη βία

Συντονιστείτε και γίνετε μέρος της συζήτησης. Γιατί η σιωπή είναι συνενοχή.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, 11:00-12:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας)

Τρόποι Ακρόασης της Φωνής της Ελλάδας



· Εν κινήσει – ή εν πλω- στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store

· Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας και το ERTecho

· Στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη “Voice of Greece”

· Σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX

· Δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird,13° E και HellasSat4,39 ° E , και στην Αφρική από το δορυφόρο Hellas Sat 3, 39 °E



Στοιχεία Επικοινωνίας της Φωνής της Ελλάδας



· Τηλέφωνα: 210 6066815 – 210 6066816 – 210 6066238

· e-mail: thevoiceofgreece@ert.gr

· Facebook: Η Φωνή Της Ελλάδας-voiceofgreece-ΕΡT

· Instagram: voiceofgreece_ert