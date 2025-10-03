«Τα Σκυλιά του Πολέμου» (Μέρος A’)
Η αγγλόφωνη εκπομπή “Infinitely Curious” με την Kατερίνα Μπατζάκη φιλοξενεί τον Θοδωρή Χονδρόγιαννο, συγγραφέα του βιβλίου «Τα Σκυλιά του Πολέμου» και συζητούν για τις παράνομες κυνομαχίες.
Πίσω από κλειστές πόρτες και υπόγειες αρένες, μια κρυμμένη βία ανθεί.
Οι παράνομες κυνομαχίες στην Ελλάδα δεν αφορούν μόνο τα ζώα — συνδέονται με τη μαφία, την αστυνομική διαφθορά, τη διακίνηση ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων.
Αυτή την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025, στις 11:00 ώρα Ελλάδας, η αγγλόφωνη εκπομπή “Infinitely Curious” με την Kατερίνα Μπατζάκη ξεκινά ένα δυνατό διμερές αφιέρωμα, με τίτλο «Τα Σκυλιά του Πολέμου».
Ο δημοσιογράφος Θοδωρής Χονδρόγιαννος μας οδηγεί μέσα στις σκιές, παρουσιάζοντας την έρευνά του που γέννησε το βιβλίο Τα Σκυλιά του Πολέμου.
Στο Μέρος 1 θα ακούσετε:
- –Πώς λειτουργούν τα κυκλώματα κυνομαχιών
- Τι ρίσκα κρύβει η έρευνα σε αυτόν τον κόσμο
- Πώς η σιωπή και η συνενοχή των αρχών τροφοδοτούν τη βία
Συντονιστείτε και γίνετε μέρος της συζήτησης. Γιατί η σιωπή είναι συνενοχή.
Επιμέλεια - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη
Μετάδοση: Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, 11:00-12:00 π.μ. (ώρα Ελλάδας)
