Τα τραγούδια της πιανόλας – Αργύρης Μπακιρτζής, Τότα Ευλαβή & Νίκος Διονυσόπουλος

Την Κυριακή 01 Μαρτίου 2026 στις 11 το βράδυ από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7 και την εκπομπή «Καινά Δαιμόνια», ο Πανταζής Τσάρας παρουσιάζει τα «Τραγούδια της πιανόλας» (piano-rolls).

Ένα αφιέρωμα στα σπάνια αυτά τραγούδια που είναι μια τελευταία έκδοση βιβλίο-cd από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης σε έρευνα-επιμέλεια του πλέον των 30 χρόνων διευθυντή των εκδόσεων, γνωστού μουσικού και εθνομουσικολόγου Νίκου Διονυσόπουλου. Πρόκειται για μια προσπάθεια που κάθε μουσικόφιλος πρέπει να γνωρίζει.

Τα «Τραγούδια της πιανόλας» ερμηνεύει ο δημοφιλής αρχιτέκτονας, ηθοποιός και τραγουδιστής Αργύρης Μπακιρτζής με μεγάλη μαεστρία και πάθος και η Τότη Ευλαβή συνεργάτιδα και ερευνήτρια των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Οι μελωδίες της έκδοσης αυτής με την πιανόλα (μηχανικό πιάνο) είναι μια επιλογή τραγουδιών από διάφορες γνωστές ελληνικές οπερέτες και επιθεωρήσεις των δεκαετιών 1910-1920, συνθετών όπως ο Νίκος Χατζηαποστόλου, ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης, ο Άγγελος Μαρτίνος και όχι μόνο.

Να είστε εκεί!

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Πανταζής Τσάρας.

Ηχοληψια- Μοντάζ: Αργύρης Παντελιάδης.