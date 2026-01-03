Ταξίδεψε σε Μακρινές Θάλασσες, Άνοιξε Νέους Ορίζοντες για τη Ρώσικη Μουσική

Εβδομάδα Αφιερωμένη στον Nikolai Rimsky-Korsakov (1844 – 1908)

Ο Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου του 1844 στο Tikhvin, 200 χιλιόμετρα ανατολικά της Αγίας Πετρούπολης, γόνος μιας Ρωσικής οικογένειας ευγενών.

Το Tikhvin ήταν εκείνη την εποχή μια πόλη του κυβερνείου του Novgorod.

Η εκπαίδευση και η ανατροφή του σε μεγάλο βαθμό ανατέθηκαν στον αδελφό του, τον Voin που ήταν 22 χρόνια μεγαλύτερος.

Ο Nikolai μεγάλωσε με τρομερό θαυμασμό για τον θαλασσοδαρμένο αδερφό του, έτσι που ανέπτυξε μια ποιητική αγάπη για τη θάλασσα χωρίς να την έχει δει ποτέ του.

Αυτή η αγάπη με την παρότρυνση του Voin ενθάρρυνε τον Nikolai στα 12 του να καταταχθεί στο Αυτοκρατορικό Ρωσικό Ναυτικό.

Σπούδασε στη Σχολή Μαθηματικών και Ναυτικών Επιστημών στην Αγία Πετρούπολη και τον Απρίλιο του 1862 έδωσε τις τελικές του εξετάσεις.

Ενώ ήταν ακόμα στο σχολείο είχε αρχίσει να κάνει μαθήματα πιάνου που ο αδελφός του ενέκρινε, ελπίζοντας ότι θα βοηθούσαν τον Nikolai να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες και να ξεπεράσει τη ντροπαλότητά του.

Το 1859 είχε ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και σύνθεσης με τον Théodore Canillé, ο οποίος τον έφερε σε επαφή με τη μουσική σπουδαίων συνθετών διευρύνοντας τους μουσικούς του ορίζοντες, εμπνέοντάς τον παράλληλα να γίνει συνθέτης.

Ο αδελφός του όμως ακύρωσε τα μαθήματα όταν ο Nikolai έφτασε στα 17 του θεωρώντας ότι δεν εξυπηρετούσαν πλέον πρακτικό σκοπό.

Ο Théodore Canillé τού πρότεινε να συνεχίσει να τον επισκέπτεται κάθε Κυριακή όχι για επίσημα μαθήματα, αλλά για να παίζουν ντουέτα και να συζητούν για μουσική, και τον Νοέμβριο του 1861 του σύστησε τον Mily Balakirev, που με τη σειρά του τον γνώρισε με τον César Cui και τον Modest Mussorgsky.

Την επόμενη χρονιά θα μπει στην παρέα τους και ο Alexander Borodin, και ιδού η ομάδα την 5 Ρώσων.

Παρότι ο Korsakov θα ταξιδέψει για 3 περίπου χρόνια λόγω της θητείας του με το ιστιοφόρο Almaz γυρίζοντας όλο τον κόσμο, χωρίς να παραιτηθεί από το Ρωσικό Ναυτικό, θα αφοσιωθεί στη σύνθεση και αργότερα και στη διδασκαλία.

Εδώ και έναν αιώνα (και πλέον), κατέχει μια υψηλότατη θέση στο πάνθεον των Ρώσων μουσουργών, με 16 όπερες, συμφωνικά και χορωδιακά έργα, καθώς και με επιρροή σε πολλούς Ρώσους αλλά και Δυτικούς συνθέτες.

Πέθανε το 1908 από στηθάγχη και τάφηκε στο κοιμητήριο του Tikhvin δίπλα στους Borodin, Glinka, Mussorgsky και Stasov.

Καλή σας ακρόαση!

Παραγωγή-Παρουσίαση: Σταμάτης Αθανάσουλας



Εβδομάδα 05-09 Ιανουαρίου 2025, ώρα 15:00 - 16:00

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

﻿