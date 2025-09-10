Tatiana Troyanos (1938 – 1993), Πέρα από τα Ανθρώπινα Μέτρα

Κάθε Παρασκευή στις 18:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Μία Παράδοξη Φωνή

Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1939 γεννιέται στη Νέα Υόρκη η Ελληνογερμανικής καταγωγής Tatiana Troyanos.

Έγραψαν για εκείνη: «… Μία από τις τραγουδίστριες που καθόρισαν την καλλιτεχνική φύση της γενιάς τους. Η φωνή της παράδοξη κι όμως ανθρώπινη. Λυρική κι όμως τόσο δραματική! Μια φωνή πέρα από τα ανθρώπινα μέτρα και σταθμά, που την ακούς για ένα δευτερόλεπτο και δεν την ξεχνάς ποτέ.»

Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2025 επισκέπτεται με τη φωνή της τον Καθρέφτη της εκπομπής μας. Να είστε εκεί, στο Τρίτο Πρόγραμμα, στις 18:00.

INFO

«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00.

Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho