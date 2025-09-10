Ραδιόφωνο

Tatiana Troyanos (1938 – 1993), Πέρα από τα Ανθρώπινα Μέτρα

Tatiana Troyanos (1938 – 1993), Πέρα από τα Ανθρώπινα Μέτρα
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, 18:00
ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κάθε Παρασκευή στις 18:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.
Αναλυτικά Share
Share

Κάθε Παρασκευή στις 18:00 ο τενόρος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Φίλιας παρουσιάζει μεγάλους λυρικούς τραγουδιστές, μέσα από ζωντανές ή studio ηχογραφήσεις τους που εναλλάσσονται με στοιχεία από τη ζωή τους και την πορεία της καριέρας τους.

Μία Παράδοξη Φωνή

Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1939 γεννιέται στη Νέα Υόρκη η Ελληνογερμανικής καταγωγής Tatiana Troyanos.

Έγραψαν για εκείνη: «… Μία από τις τραγουδίστριες που καθόρισαν την καλλιτεχνική φύση της γενιάς τους. Η φωνή της παράδοξη κι όμως ανθρώπινη. Λυρική κι όμως τόσο δραματική! Μια φωνή πέρα από τα ανθρώπινα μέτρα και σταθμά, που την ακούς για ένα δευτερόλεπτο και δεν την ξεχνάς ποτέ.»

Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2025 επισκέπτεται με τη φωνή της τον Καθρέφτη της εκπομπής μας. Να είστε εκεί, στο Τρίτο Πρόγραμμα, στις 18:00.

INFO
«Μια Φωνή στον Καθρέφτη»
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στις 18:00.
Έρευνα - παραγωγή - παρουσίαση: Γιάννης Φίλιας
Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 & 95.6 | ERT εcho

Tatiana Troyanos (1938 – 1993), Πέρα από τα Ανθρώπινα Μέτρα
TAGS Mezzo-SopranoTatiana TroyanosΓιάννης ΦίλιαςΠορτραίτα Λυρικών Καλλιτεχνών
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«ISTORIMA – Συνδέσου με την Ιστορία σου» | από 12.09.2025
Η Κατερίνα Πιπιλή και η Κατερίνα Κυρμιζή παρουσιάζουν τη νέα τους δουλειά στη Φωνή της Ελλάδας
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, στις 10:00
Η Τελευταία Νύχτα των BBC Proms 2025 Απευθείας στο Τρίτο
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00
Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος, Manuel Hermia & Simon Leleux και η «Μαγική» Ernestine Andersson
Τετάρτη 03, Πέμπτη 04, Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου στις 12 τα μεσάνυχτα προς την επομένη