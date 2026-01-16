Τεχνητή νοημοσύνη και καινοτομία στην Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει πια εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ζωντανούς, πολυδιάστατους και διασυνδεδεμένους κλάδους της σύγχρονης επιστήμης.

To Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 10:00, ο Δρ. Γιώργος Γιαννακόπουλος και η Δρ. Φωτεινή Σαλμούκα, συνεργαζόμενοι ερευνητές του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», έρχονται στον «Μίτο της Αριάδνης» να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις υπάρχουσες τεχνικές να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας, προκειμένου να αξιοποιήσουμε με τον βέλτιστο και δημιουργικότερο τρόπο τις δυνατότητες του AI.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Αριάδνη-Σοφία Κούρη

Μετάδοση: Σάββατο 17/01/2026, στις 10:00 ώρα Ελλάδας

