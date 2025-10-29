The Groove Agent 936 στο Kosmos 93.6
Από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 23:00
Χορευτική διάθεση και ρυθμός στο Σαββατόβραδο από τη νέα εκπομπή του Kosmos 93.6
Αναλυτικά
Κάθε Σάββατο, από τις 11 ως τα μεσάνυχτα, o Mr.Dee -κατά κόσμον Στέφανος Κοτρωνάκης- μιξάρει live acid jazz, funky house και post disco με funky χορευτική διάθεση και δίνει ρυθμό στο Σαββατόβραδo.
Ο Groove Agent του Kosmos 93,6 σε εβδομαδιαία... φανερή αποστολή: Να φέρνει τους ήχους της Funktronica στον Kosmos 93,6.
Let's Groove!
