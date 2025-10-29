Ραδιόφωνο

The Groove Agent 936 στο Kosmos 93.6

Από το Σάββατο 1η Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 23:00
Χορευτική διάθεση και ρυθμός στο Σαββατόβραδο από τη νέα εκπομπή του Kosmos 93.6

Κάθε Σάββατο, από τις 11 ως τα μεσάνυχτα, o Mr.Dee -κατά κόσμον Στέφανος Κοτρωνάκης- μιξάρει live acid jazz, funky house και post disco με funky χορευτική διάθεση και δίνει ρυθμό στο Σαββατόβραδo.

Ο Groove Agent του Kosmos 93,6 σε εβδομαδιαία... φανερή αποστολή: Να φέρνει τους ήχους της Funktronica στον Kosmos 93,6.

Let's Groove!

The Groove Agent 936 στο Kosmos 93.6
TAGS acid jazzFunktronicaFunky HouseMr.DeePost Disco
