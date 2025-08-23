Θεοδωράκης – Λάγιος. Μια μουσική συνύπαρξη (β΄ μέρος)

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου και ώρα 22:00-23:00 η εκπομπή «η Δική μας Πόλη» θα παρουσιάσει το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στη μουσική συνύπαρξη Θεοδωράκη-Λάγιου.

Οι δυο συνθέτες υπήρξαν φίλοι, έζησαν στην ίδια γειτονιά στη «σκιά της Ακρόπολης», είχαν κοινά μουσικά και αισθητικά γούστα. Μεταξύ τους υπήρχε εκτίμηση, αγάπη, θαυμασμός, συμπόρευση. Και οι δυο τους αγάπησαν τους ποιητές και τους μελοποίησαν με έμπνευση και σεβασμό.

Φυσιολάτρες, με ιδιαίτερη αγάπη στην θάλασσα που υπήρξε και μια κύρια πηγή έμπνευσης τους. Πολιτικοποιημένοι και ευαίσθητοι σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και σε θέματα φιλοσοφικής και πολιτιστικής σκέψης, για τα οποία αγωνίστηκαν και στην καθημερινότητά τους.

Μια ενδιαφέρουσα εκπομπή όπου το ένα τραγούδι «συνομιλεί» με το άλλο, δίνοντας μια έμφαση στις μπαλάντες του Μίκη αλλά και στην «Ερωτική πρόβα» του Λάγιου που συμπορεύονται δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μουσικό αισθητικό τοπίο.

Θα μιλήσουν στην «Δική μας Πόλη» η Μαργαρίτα Θεοδωράκη και η Πέγκυ Λάγιου.

Επιμέλεια-παρουσίαση: Θέμης Ροδαμίτης

Μετάδοση: Δευτέρα 25 Αυγούστου, 22:00 ώρα Ελλάδας και σε επανάληψη την Τρίτη 26 Αυγούστου και ώρα Ελλάδας 04:00

