«Θεοχάρης, το απίθανο τυπάκι: Το μυστήριο των χαμένων βαθμών» (Μέρος Β’)

«Τι συμβαίνει όταν οι βαθμοί του τριμήνου της Δ’ τάξης εξαφανίζονται μυστηριωδώς; Θα μπορούσε να είναι απλά ένα λάθος, αλλά αυτά δεν περνάνε στον Θεοχάρη! Το πιο απίθανο τυπάκι της τάξης μπλέκει εξαιτίας της περιέργειάς του σε μία συναρπαστική περιπέτεια! Ποιος εξαφάνισε τους βαθμούς και για ποιον λόγο; Θα καταφέρει ο Θεοχάρης να λύσει το μυστήριο ή θα τον προλάβουν η Ερμιόνη και οι «Φανταστικές Τεταρτίνες»; Όλοι είναι ύποπτοι σε αυτή τη περιπέτεια μέχρι αποδείξεως του εναντίου! Μία υπέροχη και διασκεδαστική σχολική περιπέτεια για τα πιο περίεργα και απίθανα τυπάκια!»

H εκπομπή «Διηγήσεις – Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά» με τη Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά, παρουσιάζει μία διασκεδαστική σχολική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους από τον εκδοτικό οίκο iWrite και το 25ο Δημοτικό σχολείο Κομοτηνής! Αυτό το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025, στις 17:00 με 18.00 από τη Φωνή της Ελλάδας, αφηγούμαστε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του βιβλίου.

Ο ταλαντούχος συγγραφέας και υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ Γιώργος Λυμπέρης, μας δίνει μία απολαυστική και διασκεδαστική αφήγηση μέσα από το βιβλίο του «Θεοχάρης, το απίθανο τυπάκι» μιλώντας μας για όλα εκείνα τα αστεία ευτράπελα που μπορούν να συμβούν κάθε μέρα σε ένα σχολείο! Μέσα από τις βιωματικές του παρουσιάσεις σε όλη τη χώρα αλλά και την εμπειρική ματιά του ως θεατρολόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο συγγραφέας κατορθώνει εύστοχα να συνδυάσει – τι άλλο; Παιχνίδι, κουκλοθέατρο, αφήγηση και θεατρικές τεχνικές!

Η υπέροχη εικονογράφηση της έκδοσης iWrite ανήκει στην ταλαντούχα δημιουργό Λυδία Χατζημάρκου, που με τις χαρακτηριστικές της ζωγραφιές μας δείχνει τα πιο απίθανα τυπάκια του 25ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής!

Αν είσαι και εσύ ένα απίθανο τυπάκι έλα μαζί μας στην πιο διασκεδαστική αναζήτηση του μυστηρίου των χαμένων βαθμών της Δ’ τάξης του σχολείου! Και… παιδιά, μην ξεχνάτε:

«Σε αυτή την ιστορία, όλοι είναι ύποπτοι… μέχρι αποδείξεως του εναντίου!»

Παραγωγή – παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση Β’ Μέρους: Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, 17:00-18:00 ώρα Ελλάδας



* Το πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάστηκε από την εκπομπή στις 22 Νοεμβρίου 2025

