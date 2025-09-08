Τίμιος Σταυρός: Ένα σύμβολο θανάτου που έγινε σύμβολο λατρείας

Ο πατέρας Φιλόθεος Δέδες, Αρχιμανδρίτης και Διευθυντής της Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου, είναι καλεσμένος την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, στη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Τα Πρόσωπα της Εβδομάδας» με τη Σταυρούλα Καραλή.

Ο Κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών μοιράζεται με τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας τη σκοτεινή ιστορία του Σταυρού που με τη σταύρωση λειτουργεί ως ένα όργανο βασανιστικής και ταπεινωτικής τιμωρίας, ακόμα και από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο πατέρας Φιλόθεος, μας περιγράφει πώς ο Σταυρός, από σύμβολο τιμωρίας και θανάτου, έγινε σύμβολο ελπίδας, πίστης και σωτηρίας με τη σταύρωση του Χριστού. Μας μιλά όμως και για τον πολιτικό, στρατηγικό και γεωπολιτικό ρόλο που αποκτά το σύμβολο του Σταυρού στο πέρασμα των αιώνων με το όραμα του βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου αλλά και την ανέγερση του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα.

Ο πατέρας Φιλόθεος Δέδες, αναφέρεται και στο ταξίδι μιας γυναίκας, της Αυγούστας Ιουλίας Φλαβίας Ελένης, της Αγίας Ελένης της μητέρας του Κωνσταντίνου, που σε προχωρημένη ηλικία αναζήτησε τον Τίμιο Σταυρό στους Άγιους Τόπους.

Πέρα από την ιστορία της σταύρωσης και του Τίμιου Σταυρού, ο κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών κάνει λόγο και για τα βαθύτερα νοήματα της σταύρωσης και τη λατρευτική διάσταση του συμβόλου του Σταυρού.

Επιμέλεια – παρουσίαση: Σταυρούλα Καραλή

Μετάδοση: Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, 22:00-23:00 ώρα Ελλάδας

