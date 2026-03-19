“Το 1821 στην ελληνική ποίηση”

«Αυτό κρατάει ανάλαφρο μες στην ανεμοζάλη το από του κόσμου τη βοή πρεσβυτικό κεφάλι, αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα, ΜΕΘΥΣΤΕ ΜΕ Τ’ ΑΘΑΝΑΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ!» (ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, «ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ»).

Δύο ιδιαίτερες επετείους για το μήνα Μάρτιο τιμά η εκπομπή «Διηγήσεις» - «Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά», αυτό το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 στις 17:00 με 18.00 από τη «Φωνή της Ελλάδας». Αφορμή αποτελεί ο εορτασμός της 21ης Μαρτίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης που τιμάται σε όλο τον κόσμο, παράλληλα με τον εορτασμό της ιστορικής επετείου της 25ης Μαρτίου, παρουσιάζοντας δύο υπέροχες συλλογές των εκδόσεων Κέδρος.

Στην πρώτη έκδοση με τίτλο «ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ» η εκπομπή αφηγείται επιλεγμένα ποιήματα με θέμα το «1821» σε επιμέλεια έκδοσης από τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ και πεζογράφο Ηλία Γκρή. Μία μοναδική συλλογή 140 ποιημάτων που έγραψαν 109 Έλληνες ποιητές σε διάστημα 190 χρόνων με θέμα την Επανάσταση του 1821. Προεξάρχοντες οι Διονύσιος Σολωμός και Ανδρέας Κάλβος, αλλά και οι Άγγελος Σικελιανός, Γιώργος Σεφέρης, Κωστής Παλαμάς, Αλέξανδρος Πάλλης, Αλεξάνδρα Πλακωτάρη, Νικηφόρος Βρεττάκος, Λορέντζος Μαβίλης, Κώστας Βάρναλης, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Σοφία Μαυροειδή – Παπαδάκη, Ηλίας Γκρής, κ.α. Μία συναρπαστική ποιητική διαδρομή μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα, με αναφορά στην ιστορική ελληνική επανάσταση του 1821.

Στην παρουσίαση της δεύτερης έκδοσης των εκδόσεων Κέδρος, η εκπομπή αφηγείται το παραμύθι«ΤΑ ΕΛΛΗΝΑΚΙΑ» της συγγραφέως Ευγενίας Φακίνου, σε μία υπέροχη συλλογική έκδοση που η συγγραφέας εμπνεύστηκε από τα μοναδικής ομορφιάς και ιστορικής αξίας κεντήματα, λιθόγλυπτα και υφαντά, της ελληνικής λαϊκής τέχνης.

Παραγωγή - παρουσίαση: Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά

Μετάδοση: Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, 17:00 ώρα Ελλάδας

