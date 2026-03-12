Το Δεύτερο Πρόγραμμα τιμά τη μνήμη του Γιώργου Μαρίνου

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου και την Παρασκευή 13 Μαρτίου στις 4 το απόγευμα, το Δεύτερο Πρόγραμμα, τιμώντας τη μνήμη του Γιώργου Μαρίνου, θα μεταδώσει τις δύο εκπομπές που ηχογράφησε ο σπουδαίος καλλιτέχνης το 1986 στις "Ζωντανές ηχογραφήσεις" της Σοφίας Μιχαλίτση στο Δεύτερο Πρόγραμμα.

Θυμάται στιγμιότυπα από τη μέχρι τότε ζωή και καριέρα του, το θέατρο, το τραγούδι και τις εμφανίσεις, τους καλλιτέχνες που θαύμασε και αυτούς με τους οποίους συνεργάστηκε και εκμυστηρεύεται τις απόψεις του για τη ζωή και την τέχνη.

Στις δύο εκπομπές ο Γιώργος Μαρίνος τραγουδά ζωντανά, ενώ ακούγονται και επιλογές από τη δισκογραφία του.

Επιμέλεια επανάληψης: Σιδερής Πρίντεζης