Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, εαρινή ισημερία και η άνοιξη στο Ελληνικό Τραγούδι που ευτύχησε να τραγουδήσει τους ποιητές. Μια ιστορία που ξεκινάει από τον 19ο αιώνα και τους Επτανήσιους συνθέτες, αγγίζει το ευρύ κοινό όταν ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποιεί τον Επιτάφιο και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εμβληματικοί δίσκοι που καθόρισαν και διαμόρφωσαν το ελληνικό τραγούδι, τραγούδια που πέρασαν στη συλλογική μας μνήμη και νέοι δημιουργοί που συνεχίζουν να αναδεικνύουν τη βαθιά σχέση της ελληνικής ποίησης με το έντεχνο τραγούδι.

Το Δεύτερο Πρόγραμμα “τραγουδάει” τους ποιητές μας.

Παρασκευή 20 | 03

22:00 – 24:00 Πλανόδιες Μουσικές - Κώστας Θωμαΐδης

«Tαξιδεύοντας με Mελοποιημένους Ποιητές»

Η μελοποιημένη ποίηση αποτελεί σημαντικό μέρος της ελληνικής μουσικής και πολιτιστικής παράδοσης. Σημαντικοί σύνθετες μελοποίησαν ποιήματά μεγάλων ποιητών. Με αυτόν τον τρόπο η ποίηση έγινε πιο γνωστή και αγαπητή στο ευρύ κοινό. Στην εκπομπή θα ακουστούν μελοποιημένα ποιήματα ελλήνων και ξένων δημιουργών

Σάββατο 21 | 03

08:00 – 10:00 Έχει η ζωή γυρίσματα - Λίτσα Τότσκα

«Η Ποίηση της άνοιξης»

Ένα ταξίδι στη μελοποιημένη ποίηση για την άνοιξη. Υπέροχες ερμηνείες, συναίσθημα και στίχοι που μίλησαν στην καρδιά μας, πλαισιωμένα από παραδόσεις λαών και πολιτισμών που ιχνηλάτησαν την αδιάκοπη αναγέννηση της φύσης μέσα από οργιαστικές τελετές και αφηγήματα για θεούς που πεθαίνουν και ανασταίνονται.

11:00 – 13:00 Πάμε εκεί που λεν τραγούδια - Κώστας Φασουλάς

Με αφορμή τη Παγκόσμια ημέρας ποίησης, ο Κώστας Φασουλάς συναντιέται με τον ποιητικό λόγο όπως αυτός μελοποιήθηκε από τις αρχές του δεκαετίας του 60 έως τις μέρες μας. Από το Γιώργο Σεφέρη και τον Οδυσσέα Ελύτη έως το Νίκο Καββαδία και την Κατερίνα Γώγου, η εκπομπή ακολουθεί το χρόνο και το δρόμο, όπου η ποίηση συνάντησε τη μουσική και οι στίχοι μεταμορφώθηκαν σε τραγούδια αποκτώντας μια νέα φωνή.

14:00 – 15:00 Μελωδικό Αντίδοτο - Πόπη Βάγγερ

Το Μελωδικό Αντίδοτο και φέτος τιμά τους Έλληνες ποιητές. Από τον Όμηρο μέχρι τον Σεφέρη και τον Ελύτη οι ποιητές μας αναδεικνύουν το μεγαλείο της γλώσσας μας μέσα από την τέχνη τους.

16:00 – 17:00 Με μια αγκαλιά βιβλία - Σύσση Καπλάνη

Και φέτος η Άνοιξη θα έρθει 21 Μαρτίου φωτίζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.

«Γιατί πιστεύω πως τούτος ο σύγχρονος κόσμος όπου ζούμε, ο τυραννισμένος από το φόβο και την ανησυχία, τη χρειάζεται την ποίηση. Η ποίηση έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα – και τι θα γινόμασταν, αν η πνοή μας λιγόστευε;». (Γιώργος Σεφέρης, από την ομιλία του στην απονομή του Νόμπελ). Τιμάμαι τη μέρα ανατρέχοντας σε έργα ποιητών.

Σάββατο 4-5 μ.μ. στο Β΄ πρόγραμμα «Με μια αγκαλιά βιβλία… ποίησης».

20+ Νεοέλληνες ανθολογούνται και ανθολογούν: Τίτος Πατρίκιος, Θοδωρής Γκόνης, Ηλίας Φραγκάκης, Νίκος Μητρογιαννόπουλος, Χριστίνα Οικονομίδου, Αλίνα Τριανταφύλλου, Αγγελική Πεχλιβάνη, Κούλα Αδαλόγλου, Έρη Ρίτσου ή Αγγελική Κόττη, Κων. Λουκόπουλος, Μαρία Γεωργαλά, Μαρία Κούρση, Στάθης Κουτσούνης, Τόνια Μποτονάκη, Αργύρης Χιόνης, Γιώργος Μαρκόπουλος, Τάσος Λειβαδίτης, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, Νίκος Καρούζος, Μαρία Καντωνίδου, Πηνελόπη Μιχαλακοπούλου.

«Εις σε προστρέχω Τέχνη της Ποιήσεως, που κάπως ξέρεις από φάρμακα· νάρκης του άλγους δοκιμές, εν Φαντασία και Λόγω». (Κ. Καβάφης)

17:00 – 18:00 Αντέλμα - Στάθης Δρογώσης

Η Αντέλμα τιμά τους ασύγκριτους έλληνες ποιητές και ποιήτριες. Τεράστιοι συνθέτες όπως ο Θεοδωράκης , ο Μικρούτσικος , ο Σπανός αλλά και άλλοι μελοποίησαν Σεφέρη και Λειβαδίτη , Καρυωτάκη , Καβαδία και έτσι η αιώνια ποίησή τους έγινε πιο προσιτή στον κόσμο. Τραγούδια ποιητικά , γλυκά , διαχρονικά και αθάνατα

20:00 – 21:00 Ιστορίες Κλασικού Ραδιοφώνου - Παντελής Σιβρής

Από την εποχή που ο Νικόλαος Μάντζαρος μελοποίησε τον Διονύσιο Σολωμό μέχρι σήμερα, η ποίηση ασκούσε εξαιρετική γοητεία στους συνθέτες. Στις «Ιστορίες Κλασικού Ραδιοφώνου», επιλέγουμε ξεκινώντας από πολύ παλιά, αλλά εστιάζουμε στα χρόνια μετά την δεκαετία του ’60, υπενθυμίζοντας και ξεχασμένα τραγούδια γραμμένα επάνω σε ποιήματα, χωρίς να λείπουν οι εκπλήξεις και οι ανατροπές…

